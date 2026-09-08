Σε μια κρίσιμη καμπή των διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε την Τρίτη (8/9) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Κρεμλίνο.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου χαρακτήρισε τη συνομιλία «εποικοδομητική και παραγωγική». Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες, ο βοηθός του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «η τηλεφωνική συνομιλία διήρκεσε ακριβώς μία ώρα, ήταν εποικοδομητική και πολύ ειλικρινής».

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν θετικά τα αποτελέσματα των πρόσφατων επισκέψεων που πραγματοποίησαν οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και στο Κίεβο. Παράλληλα, προχώρησαν σε μια διεξοδική ανάλυση των εξελίξεων στη ζώνη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ).

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέλυσε στον Ντόναλντ Τραμπ τη δική του προσέγγιση για την ειρηνευτική διαδικασία και τον διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν τρέφει επιθετικές βλέψεις προς την Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, εξηγώντας πως κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον δρόμο για τη συνολική αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων, Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

Οι προτάσεις των απεσταλμένων

Το τηλεφώνημα ήρθε ως επιστέγασμα της περιοδείας των Αμερικανών απεσταλμένων, οι οποίοι επισκέφτηκαν για πρώτη φορά την ουκρανική πρωτεύουσα. Οι κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 6 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον κύκλο επαφών τους στη Μόσχα. Για τις συζητήσεις στη ρωσική πρωτεύουσα, ο Λευκός Οίκος είχε σημειώσει ότι επικεντρώθηκαν σε «ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα», χωρίς πάντως να ανακοινωθεί κάποια απτή συμφωνία.

Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, τις οποίες επικαλείται το Kyiv Independent, αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί μεσολαβητές παρουσίασαν αναθεωρημένες προτάσεις, χωρίς όμως να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος. Μία από τις κεντρικές ιδέες που έπεσαν στο τραπέζι αφορούσε την αμοιβαία παύση των αεροπορικών επιθέσεων. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής τη συγκατάθεσή της σε κάτι τέτοιο, παρά μόνο σε μια περιορισμένη, τριήμερη παύση των χτυπημάτων στις πρωτεύουσες, αποκλειστικά για όσο διάστημα διαρκούσαν οι επισκέψεις των Αμερικανών.

Εν αναμονή της επικοινωνίας Τραμπ – Ζελένσκι

Το διπλωματικό παζλ αναμένεται να συμπληρωθεί με μια επερχόμενη τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο. Όπως είχε δηλώσει Αμερικανός αξιωματούχος, το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι θα ακολουθούσε τη σημερινή επικοινωνία με τον Πούτιν και την πλήρη ενημέρωση του Αμερικανού προέδρου από τους απεσταλμένους του.

Από την πλευρά του, πάντως, το Κίεβο κρατά μικρό καλάθι. Μετά τη συνάντησή του με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν και τον χειμώνα, με την Ουκρανία να προετοιμάζεται ήδη για ένα νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών της υποδομών.

Το μόνο σενάριο που φαίνεται να αποτελεί χειροπιαστή εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να οργανώσει έναν νέο γύρο τριμερών συνομιλιών, ένα ενδεχόμενο για το οποίο το Κρεμλίνο δεν έχει κλείσει την πόρτα.