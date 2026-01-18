Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες σήμερα, Κυριακή, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών ήταν άμεσες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, περί επιβολής δασμών απέναντι σε 8 χώρες που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις των ΗΠΑ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η Γαλλία υποστηρίζει την αρχή της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των Εθνών και ότι «κανένας εκφοβισμός και καμιά απειλή» δεν επηρεάζουν τη στάση της στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία και στον υπόλοιπο κόσμο.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα «εντελώς λάθος» τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας» και δήλωσε πως «οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας».

Τέλος, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντιχ Μερτς ήταν ξεκάθαρος «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε».

Η αντίδραση της Δανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι «εξεπλάγη» από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών χωρών εάν η Γροιλανδία δεν «πουληθεί εξ ολοκλήρου» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, οι οποίες έχουν στείλει στρατιωτικούς στη Γροιλανδία για αναγνωριστική αποστολή, ότι παίζουν ένα «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι».

«Ο στόχος της ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στον οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος, είναι ακριβώς η αύξηση της ασφάλειας στην Αρκτική», απάντησε ο Ράσμουσεν σε μήνυμα που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότσφελντ συναντήθηκαν την Τετάρτη με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα της Γροιλανδίας.

Η ηγέτιδα των Δανών Δημοκρατών, Ίνγκερ Στόιμπεργκ, δηλώνει στον εθνικό δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR ότι η Δανία δεν πρέπει να υποκύψει στις «μεθόδους εκφοβισμού του Τραμπ».

Σε άρθρο του στο X, ο Δανός βουλευτής Πέλε Ντράγκστεντ αναφέρει ότι οι απειλές για την επιβολή δασμών «πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και αντίσταση», προσθέτοντας: «Αρκετά πια».