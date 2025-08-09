Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προγραμματίστηκε για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 στις 10.00 ώρα Ν. Υόρκης, κατόπιν αιτήματος των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών του ΣΑΗΕ, Γαλλίας, Ην. Βασιλείου, Δανίας, Ελλάδας και Σλοβενίας, που υποστηρίχθηκε από την Ν. Κορέα, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε και την Αλγερία.

Ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ, με επιστολή του το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 είχε ζητήσει σύγκληση της συνεδρίασης του ΣΑΗΕ το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, ωστόσο λόγω σεβασμού προς το ισραηλινό «Σαμπάτ Σαλόμ» τελικά αποφασίστηκε η συνεδρίαση να λάβει χώρα την Κυριακή.

Σε δήλωση του ο κ. Μανσούρ, αφού παρέδωσε επιστολή με το αίτημα σύγκλησης συνεδρίασης του ΣΑΗΕ στον Παναμέζο πρέσβη που εκτελεί χρέη προέδρου ΣΑΗΕ για τον μήνα Αύγουστο, τόνισε ότι η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική» και ακόμη «ενάντια στην επιθυμία της πλειοψηφίας του λαού στο Ισραήλ».

Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν ανέφερε ότι “στις 7 Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς απήγαγε Βρετανούς πολίτες, μαζί με εκατοντάδες Ισραηλινούς”.

“Αν σήμερα πενήντα Βρετανοί πολίτες κρατούνταν στη Γάζα από τρομοκράτες, ούτε η βρετανική κυβέρνηση θα παρέμενε αδρανής. Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και η εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών μας είναι καθήκον μας” τόνισε ο κ. Ντανόν.