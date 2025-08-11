Βιντεοκλήση με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να πραγματοποιήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί έκτακτη σύνοδο κορυφής (με τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έρχεται πριν από την επικείμενη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής 15/08 στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

🚨 BREAKING: German Chancellor Friedrich Merz is convening an emergency virtual summit on Wednesday with European leaders, US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. 🔗 https://t.co/3udDAFf6Sy pic.twitter.com/8H9plpMkDI — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 11, 2025

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής θα επικεντρωθεί σε κατευθύνσεις για πίεση στη Ρωσία, σε ερωτήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και στην αλληλουχία πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Politico.

Ποιοι θα συμμετάσχουν

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, με μία συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στις 3 μ.μ. θα ακολουθήσει μία ώρα συνομιλιών μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τη συμμετοχή του Τραμπ και του αντιπροέδρου του, Τζ. Ντ. Βανς.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες απαιτούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός προτού ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα αποτελεί ένα ρίσκο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος έχει κατ’ επανάληψιν υποσχεθεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, αλλά για την ώρα οι προσπάθειές του δείχνουν να μην φέρνουν αποτέλεσμα.