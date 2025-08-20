Έκτακτη συνεδρίαση για το Ουκρανικό οργανώνουν σήμερα Τετάρτη οι 32 αρχηγών των γενικών επιτελείων των χωρών του ΝΑΤΟ που συνεδριάζουν για να συζητήσουν «την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών», όπως ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική συμμαχία.

Νωρίτερα χθες συνεδρίασε η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που παίρνει το βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, την ώρα που σύμφωνα με το BBC, το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις πληροφορίες για επικείμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι «θα μάθουμε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες», αλλά αυτή τη φορά πρόσθεσε ότι «είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία».

«Αμερικανική αεροπορική κάλυψη σε ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε, στον απόηχο της ιστορικής συνάντησης με τους Ευρωπαίους στον Λευκό Οίκο, ότι «οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους «με αεροπορική κάλυψη» εάν παράσχουν στρατιωτικές δυνάμεις επί του εδάφους στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας,

Ενώ οι δεσμεύσεις του Τραμπ παραμένουν ασαφείς, ο Συνασπισμός των Προθύμων, υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι εργάζεται για την ολοκλήρωση των σχεδίων για μια δύναμη που θα μπορούσε να σταλεί στην Ουκρανία εάν τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, ναύαρχος Τόνι Ράντακιν, μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον για συζητήσεις σχετικά με την ανάπτυξη δύναμης εγγυήσεων στην Ουκρανία.

Ανάλυση BBC: Τι σημαίνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για τον Ζελένσκι

Αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας είναι μια πιθανή επιλογή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την εγκατάσταση αεροσκαφών σε υπάρχουσες αεροπορικές βάσεις στη γειτονική Πολωνία ή τη Ρουμανία, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, αναφέρει ανάλυση του βρετανικού δικτύου, παραθέτοντας στη συνέχεια τα «αγκάθια»:

«Θα χρειαστούν ακόμη σαφείς και ισχυρούς κανόνες εμπλοκής, αν πρόκειται να είναι κάτι περισσότερο από μια συμβολική χειρονομία. Οι πιλότοι πρέπει να γνωρίζουν αν μπορούν να ανταποδώσουν τα πυρά εάν η Ρωσία παραβιάσει την ειρηνευτική συμφωνία.

Η Μαύρη Θάλασσα είναι μια άλλη περιοχή όπου οι δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να βοηθήσουν να κρατηθεί ο ρωσικός στόλος σε απόσταση και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή εμπορικών πλοίων από λιμάνια όπως η Οδησσός.

Στην ξηρά, η κατάσταση γίνεται πιο προβληματική. Η Ουκρανία είναι μια τεράστια χώρα και η γραμμή του μετώπου εκτείνεται σήμερα σε περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα.

Ο Συνασπισμός των «Προθύμων» δεν είναι δυνατόν να συγκεντρώσει αρκετά στρατεύματα για να διασφαλίσει αυτή τη «γραμμή εποπτείας», ακόμη και αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνούσε με αυτό».