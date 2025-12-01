Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας, 1 Δεκεμβρίου, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη Βενεζουέλα. Την είδηση έκανε γνωστή το CNN, επικαλούμενο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, την ώρα που η Αμερικανική Κυβέρνηση εντείνει την εκστρατεία πίεσης που ασκεί στη χώρα.

Αναμένεται να παραστούν βασικά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Τραμπ και της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, του Προέδρου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγού Νταν Κέιν και του Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και της Επικεφαλής του Προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς και του αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού, Στίβεν Μίλερ.

Η συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις πέντε το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Οβάλ Γραφείο, έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει την πίεση προς τη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά και ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην Καραϊβική.

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που το Πεντάγωνο έχει ονομάσει «Operation Southern Spear» («Επιχείρηση Νότιο Δόρυ»).

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν «πολύ σύντομα» τη διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, τόσο από τη στεριά, όσο και από τη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Πρόεδρος εξέδωσε μια ευρεία οδηγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους και τα … εγκληματικά δίκτυα να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. Ωστόσο, την Κυριακή είπε στους δημοσιογράφους να μην δίνουν σημασία στην ανακοίνωση αυτή.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αλλά δεν αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της συζήτησής τους. Την περασμένη εβδομάδα, η Κυβέρνηση χαρακτήρισε επίσημα τον Μαδούρο και τους συμμάχους της Κυβέρνησής του, μέλη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, μια κίνηση που, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα δώσει στις ΗΠΑ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές για να επιτεθούν εντός της Βενεζουέλας.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο πραγματοποιείται ενώ οι νομοθέτες συνεχίζουν να αμφισβητούν τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον υποτιθέμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στην περιοχή, οι οποίες έχουν σκοτώσει περισσότερους από 80 ανθρώπους. Η νομιμότητα των επιθέσεων έχει αμφισβητηθεί, καθώς οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια δεύτερη επίθεση εναντίον ενός σκάφους που υποψιάζονταν ότι μετέφερε ναρκωτικά, αφού η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την επίθεση, με ορισμένους να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να αποτελεί «έγκλημα πολέμου».

«Ο νόμος είναι σαφής», δήλωσε ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Μέιν, Άνγκους Κινγκ, στο CNN το πρωί της Δευτέρας (1/12). «Αν τα γεγονότα είναι όπως έχει ακουστεί, ότι δηλαδή υπήρξε μια δεύτερη επίθεση με σκοπό να σκοτωθούν οι επιζώντες που ήταν στο νερό, τότε αυτό αποτελεί ένα αναμφισβήτητο έγκλημα πολέμου. Είναι δολοφονία».

Ο Κινγκ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι το Κογκρέσο θα επιδιώξει να ανακρίνει «όλους τους εμπλεκόμενους».

«Το ερώτημα είναι, ποια εντολή έδωσε ο Υπουργός Άμυνας και πώς εκτελέστηκε; Και θα μιλήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους, όπως είπα, από την κορυφή της ιεραρχίας μέχρι τους ανθρώπους που πραγματικά προκάλεσαν την επίθεση», είπε.