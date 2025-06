Στην Αίθουσα Εκτάκτων Καταστάσεων του Λευκού Οίκου, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για την πολιτική των ΗΠΑ στους πολέμους, έχει συνάντηση ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό αποχώρησε εκτάκτως από τη Συνεδρίαση της G7, δηλώνοντας ότι θέλει ένα «οριστικό τέλος» στο θέμα των πυρηνικών του Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά να συμμετάσχει στον πόλεμο και να εξαπολύσει αμερικανικό χτύπημα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ειδικά των υπόγειων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στο Fordow.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στο Axios ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να μπει στον πόλεμο τις επόμενες ημέρες για να βομβαρδίσει τις υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υπονόησε επικείμενη εμπλοκή της χώρας του στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν γράφοντας στο Χ:

«Ο Πρόεδρος έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση, διατηρώντας την εστίαση του στρατού μας στην προστασία των στρατευμάτων μας και στην προστασία των πολιτών μας. Μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα, για να τερματίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν».

Look, I’m seeing this from the inside, and am admittedly biased towards our president (and my friend), but there’s a lot of crazy stuff on social media, so I wanted to address some things directly on the Iran issue:

First, POTUS has been amazingly consistent, over 10 years, that…

