Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την πραγματοποίηση σύσκεψης με τις υπηρεσίες πληροφοριών, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί και τους εμπλεκόμενους υπουργούς, αύριο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ώστε να υπάρξει ένας λεπτομερής απολογισμός της ημέρας των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι είναι απαραίτητη «η διαφάνεια» για ό,τι συνέβη.

Κατήγγειλε ξένους ηγέτες που «διεξάγουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας» και έκαναν «απαράδεκτα όσο και ανόητα σχόλια», θέτοντας στο στόχαστρο, χωρίς να τους κατονομάζει, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Μακρόν είπε ότι δεν υπήρξε «εμφανής ξένη ανάμιξη στα γεγονότα», όμως «υπήρξε εξωτερική χειραγώγηση πληροφοριών που οδήγησε σε απαράδεκτα όσο και ανόητα σχόλια από πολλούς, περιλαμβανομένων ξένων ηγετών».

«Υπάρχουν άνθρωποι που διεξάγουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας, ηγέτες που είναι σε προεκλογική εκστρατεία στην περιοχή ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι οποίοι ορισμένες φορές με ευπιστία επαναλαμβάνουν αυτό που υπάρχει στην τεχνητή νοημοσύνη ή που μεταφέρουν αυτό που προφανώς κάποιοι κύκλοι θέλουν να γίνει πιστευτό».

«Καμία βία δεν είναι νόμιμη»

Παράλληλα, ο Μακρόν εκτίμησε ότι «καμία βία δεν είναι νόμιμη», «ούτε λεκτική, ούτε φυσική, ούτε εναντίον περιουσιών, ούτε εναντίον ανθρώπων» , καταδικάζοντας τους πολιτικούς αξιωματούχους που υπήρξαν «αμφίσημοι» στο θέμα αυτό.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε πως η σύσκεψη, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, ανάμεσα στον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί και τα κόμματα, έχει σκοπό «να δημιουργηθεί μια αίσθηση ευθύνης σε όλο τον κόσμο σε αυτό το πλαίσιο» μετά τις σκηνές λεηλασιών του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Επεσήμανε επίσης ότι οι Γάλλοι θα έχουν «την δικαιη επιστροφή» των ποσοτήτων ντίζελ που εξασφάλισε στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Γάλλος πρόεδρος, σε χώρες του Κόλπου, η οποία επικρίθηκε πολύ στη Γαλλία έπειτα από τη βία του σαββατοκύριακου.

Η Γαλλία εξασφάλισε επίσης από το Κατάρ «στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου το ισοδύναμο 2 τεραβάτ ανά ώρα (TWh) μηνιαίως υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)» «Στην κορυφή του κράτους το χέρι δεν πρέπει να τρέμει», είπε ακόμη ο Μακρόν δικαιολογώντας την απόφασή του να ξεκινήσει την περιοδεία του στον Κόλπο την επομένη ενός σαββατοκύριακου βίας στη Γαλλία.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία», τόνισε. «Εκτελώ στον ρόλο μου, εκτελώ στην αποστολή μου». επέμεινε, έπειτα από τρεις ημέρες επισκέψεων με σκοπό κυρίως να διασφαλίσει τον εφοδιασμό σε καύσιμα της Γαλλίας.