Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη προχωρά το μεσημέρι η «Συμμαχία των προθύμων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον απόηχο όσων συνέβησαν χθες στον Λευκό Οίκο, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην τηλεδιάσκεψη θα προεδρεύσει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει βιντεοδιάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς φέρεται να ξεκινά ο συντονισμός ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Συνοψίζοντας σε ανάρτησή του τα όσα ειπώθηκαν χθες στο Οβάλ Γραφείο, ο Γάλλος Πρόεδρος σε ανάρτησή του έγραψε:

«Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και με τους εταίρους μας, επιβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Τραμπ την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια σταθερή και διαρκή ειρήνη που να διασφαλίζει τα συμφέροντα της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης. Μια τέτοια ειρήνη θα απαιτήσει αναγκαστικά την παροχή στην Ουκρανία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, για τις οποίες έχουμε αποφασίσει να συνεργαστούμε πολύ συγκεκριμένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επίσης σαφές σε εμάς ότι η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί για όσο διάστημα δεν έχει εδραιωθεί αυτή η ειρήνη», αναφέρει ο Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας παράλληλα ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν προχωρήσει στην ειρήνη με την Ουκρανία.

«Θα χρειαστούμε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος. Θα χρειαστούμε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τις οποίες οι σύμμαχοι της Ουκρανίας είναι πρόθυμοι να παρέχουν», δήλωσε ο Μακρόν. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν μπορεί να περιορίσει το μέγεθος του στρατού του Κιέβου, κάνοντας λόγο για έναν «ισχυρό ουκρανικό στρατό».

Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ θα ήταν «πρόθυμος» να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα, «εάν η Ρωσία δεν συνεργαστεί».

Ο Μακρόν ανέφερε ότι στις συνομιλίες του Λευκού Οίκου δεν τέθηκε το θέμα της παράδοσης εδαφών από την Ουκρανία, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συμβιβασμό.

Ερωτηθείς εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι απαιτούνται παραχωρήσεις πριν από οποιαδήποτε εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ο Μακρόν απάντησε: «Όχι, αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό».