Έντονο διπλωματικό και κατασκοπευτικό παρασκήνιο πυροδότησε η αιφνιδιαστική εμφάνιση ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους στην καρδιά της Μόσχας, προκαλώντας αρχικά μυστήριο γύρω από την ταυτότητα των επιβαινόντων.

Τελικά το θολό τοπίο άρχισε να ξεκαθαρίζει έπειτα από δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως το CBS News και η Jerusalem Post, τα οποία έκαναν αρχικά λόγο για παρουσία υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στη ρωσική πρωτεύουσα.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα ψηφιακά ίχνη των συστημάτων πολιτικής αεροπορίας κατέγραψαν ένα γιγαντιαίο μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing C-17A Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με αριθμό νηολογίου 07-7181.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει αρχικά από την αεροπορική βάση Camp Springs κοντά στην Ουάσιγκτον, πραγματοποίησε ενδιάμεσο σταθμό στη Ρίγα της Λετονίας στις 23 Αυγούστου και στη συνέχεια πέταξε απευθείας προς τη Μόσχα, όπου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο γύρω στις 10:00 το πρωί.

Εν τω μεταξύ στην πίστα του αεροδρομίου βρισκόταν ήδη σε ετοιμότητα μια αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή, γεγονός που ενίσχυσε τις εικασίες για αποστολή ειδικού σκοπού.

Τον γρίφο γύρω από το ποιος επέβαινε στο σκάφος έλυσαν τελικά οι δημοσιογραφικές πληροφορίες του CBS News και της Jerusalem Post. Σύμφωνα λοιπόν με την πληροφόρησή τους, στη Μόσχα μετέβη ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), Τζον Ράτκλιφ, προκειμένου να πραγματοποιήσει κρίσιμες επαφές με Ρώσους ομολόγους του.

Αν και τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Κρεμλίνο απέφυγαν να προβούν σε επίσημα σχόλια ή να επιβεβαιώσουν τη σύνθεση της αποστολής, η κίνηση αυτή καταγράφεται ως το πρώτο γνωστό ταξίδι του Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα υπό τη σημερινή του ιδιότητα.

Η συγκεκριμένη πτήση αποτελεί την πρώτη απευθείας μετάβαση αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους από την Ευρώπη στη Ρωσία μετά τον περασμένο Ιανουάριο, όταν είχαν ταξιδέψει στη Μόσχα οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες σχετικά με το Ουκρανικό.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια φάση που οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες, ενώ υπενθυμίζεται η καθοριστική συμβολή της CIA σε προηγούμενες ευαίσθητες ανταλλαγές κρατουμένων, όπως εκείνες της Κσένια Καρέλινα, του δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς και του Πολ Γουίλαν.