Εκτάκτως μεταβαίνει απόψε στο προάστιο Τραπ, στα δυτικά του Παρισιού, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού μετά τη σοβαρή ένοπλη επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος Πρόεδρος σπεύδει στο σημείο προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη των ερευνών και να εκφράσει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και την τοπική κοινωνία.

«Τρομοκρατική επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα»

Η αιματηρή ενέργεια, η οποία αντιμετωπίζεται επισήμως από τις Αρχές ως τρομοκρατικό χτύπημα με ρατσιστικά κίνητρα, είχε ως τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και πέντε τραυματίες. Ο δράστης άνοιξε πυρ σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, σκορπώντας τον τρόμο πριν συλληφθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η γαλλική αντιτρομοκρατική εισαγγελία έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση, εξετάζοντας ενδελεχώς το ιδεολογικό υπόβαθρο της επίθεσης.

Σε συναγερμό το Παρίσι και η γαλλική κυβέρνηση

Η μετάβαση του Εμανουέλ Μακρόν στην Τραπ υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία η γαλλική ηγεσία αντιμετωπίζει το περιστατικό. Παράλληλα με την παρουσία του Προέδρου στο πεδίο, η κυβέρνηση έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τους μηχανισμούς ασφαλείας στην ευρύτερη περιφέρεια του Παρισιού, με στόχο την πρόληψη εντάσεων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα εκφράσει «την αλληλεγγύη του σε όσους κινητοποιήθηκαν». Σκοπεύει επίσης να μιλήσει με τον δήμαρχο, τους διασώστες καθώς και με κατοίκους της Τραπ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.