Εκτελέστηκαν σήμερα (29/9) διά απαγχονισμού 10 Ιρακινοί που είχαν καταδικαστεί για «τρομοκρατία», όπως έγινε γνωστό από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας του Ιράκ.

Ιρακινά δικαστήρια έχουν επιβάλει τη θανατική ποινή ή ποινές ισόβιας κάθειρξης σε εκατοντάδες καταδικασθέντες για τρομοκρατικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αλλοδαπών μαχητών – ορισμένοι εκ των οποίων συνελήφθησαν στη Συρία και ακολούθως μεταφέρθηκαν στο Ιράκ.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία της επαρχίας Ντι Καρ παρέλαβε τις σορούς 10 Ιρακινών «που κρίθηκαν ένοχοι για τρομοκρατικά εγκλήματα και απαγχονίστηκαν» στην φυλακή Αλ Χουτ της Νασιρίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή από τις ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας επιβεβαίωσε αυτές τις εκτελέσεις, συμπληρώνοντας πως όλοι όσοι οδηγήθηκαν στην κρεμάλα είχαν καταδικαστεί δυνάμει του Άρθρου 4 του αντιτρομοκρατικού νόμου.

Στο παρελθόν, το Ιράκ έχει επικριθεί από οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με ορισμένες δίκες που φέρονται να διεξήχθησαν με συνοπτικές διαδικασίες, να βασίστηκαν στην απόσπαση ομολογιών με βασανιστήρια ή να χαρακτηρίστηκαν από την έλλειψη αποτελεσματικής υπεράσπισης.

Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε στο Ιράκ η δίκη έξι Γάλλων που κατηγορούνται για τρομοκρατία. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επισημαίνει πως το 2019 η ιρακινή δικαιοσύνη είχε καταδικάσει σε θάνατο 11 Γάλλους, αλλά κατόπιν έφεσης οι ποινές τους μετατράπηκαν σε ισόβια κάθειρξη.