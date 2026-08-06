Τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό, με νεαρό influencer να πυροβολείται εξ επαφής μπροστά από εστιατόριο, προχθές Τρίτη 4 Αυγούστου, σε απευθείας μετάδοση μέσω TikTok στην Κουλιακάν, στην πολιτεία Σιναλόα.

Ο Σέσαρ Γκαστέλουμ, δημιουργός περιεχομένου με πάνω από μισό εκατομμύριο ακολούθους, αναμετέδιδε απευθείας συνάντησή του με δυο φίλους. Οι τρεις τους είχαν φορέσει στολές διανομέων στο πλαίσιο μιας «πρόκλησης» (challenge) έξω από ένα φαστ-φουντάδικο, όταν ξαφνικά δυο άγνωστοι κινούμενοι με μοτοσικλέτα και φορώντας κράνη τους πλησίασαν, σταμάτησαν πλάι τους κι ο επιβάτης του δίκυκλου ύψωσε ένα πιστόλι χωρίς να πει κουβέντα και πυροβόλησε τον νεαρό από απόσταση αναπνοής στο κεφάλι. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι δράστες είχαν εξαφανιστεί.

Βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας – Προσοχή σκληρές εικόνες από το 01:22:

Οι πρώτες πληροφορίες που δημοσιοποίησε η αστυνομία έκαναν λόγο για δολοφονία διανομέα. Όμως, χάρη στην καταγραφή της εκτέλεσης και στις μαρτυρίες, το θύμα ταυτοποιήθηκε και πρόκειται για τον νεαρο Γκαστέλουμ.

Ο Σέσαρ Γκαστέλουμ, 25 ετών, σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, ήταν διαμορφωτής της κοινής γνώμης και παρήγαγε χιουμοριστικό περιεχόμενο συχνά για γαστρονομικά θέματα. Η δολοφονία του διαπράχθηκε σε πολυσύχναστη περιοχή, κοντά στην Εισαγγελία της πολιτείας στην Κουλιακάν, που είναι η πρωτεύουσα στη Σιναλόα.

Στρατιωτικοί και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο της δολοφονίας, ενώ ιατροδικαστές συγκέντρωσαν στοιχεία προτού νοσηλευτές μεταφέρουν το πτώμα του άτυχου νεαρού. Το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο.

Στη Σιναλόα μαίνεται τα τελευταία δύο χρόνια ακήρυχτος πόλεμος ανάμεσα σε φράξιες του ομώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών, κατά τον Τύπο, τουλάχιστον εννιά influencer που θεωρείται είχαν δοσοληψίες με τον υπόκοσμο δολοφονήθηκαν στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

Βίντεο από την live μετάδοση των πυροβολισμών:

Η υπόθεση θυμίζει τη δολοφονία τον Μάιο του 2025 διάσημης νεαρής δημιουργού περιεχομένου, που καταπιανόταν με θέματα ομορφιάς, και τότε σε απευθείας μετάδοση. Η Βαλέρια Μάρκες, 23 ετών, δολοφονήθηκε μέσα στο ινστιτούτο αισθητικής όπου εργαζόταν στη Σαπόπαν, στην πολιτεία Χαλίσκο.

Τον Ιούλιο, οι Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ηγέτη εγκληματικού πυρήνα συνδεόμενου με το Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ). Πρόκειται για τον Ραμόν Άνχελ Άλβαρες Αγιάλα, γνωστό επίσης με το ψευδώνυμο «El R-1», που φέρεται να ενέχεται στις δολοφονίες τόσο της ίνφλουενσερ Μάρκες, όσο και του δημάρχου της Ουρουαπάν, του Κάρλος Μάνσο, που είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ τόνισε χθες πως διενεργείται έρευνα για να συλληφθούν οι δράστες της δολοφονίας του 25χρονου και να εξακριβωθούν τα κίνητρα πίσω από την αποτρόπαιη ενέργειά τους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa και Reuters