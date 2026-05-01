Δύο άνδρες καταδικασμένοι στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στον νότο των ΗΠΑ, αντίστοιχα στις πολιτείες Φλόριντα και Τέξας, ο πρώτος αφού πέρασε σχεδόν 50 χρόνια εν αναμονή της θανάτωσής του.

Στη Φλόριντα, ο Τζέιμς Χίτσκοκ, 70 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1977, για υπόθεση φόνου μια χρονιά νωρίτερα, με θύμα τη Σίνθια Ντρίγκερς, 13 ετών, προγονή του αδελφού του. Δήλωνε αθώος για τον φόνο, που έλεγε ότι διαπράχθηκε από τον αδελφό του. Εκτελέστηκε στις 18:12.

Στο Τέξας, ο Τζέιμς Μπρόουντναξ, 37 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2008, για τους φόνους δύο μουσικών παραγωγών, του Στίβεν Σουάν και του Μάθιου Μπάτλερ. Εκτελέστηκε στις 18:47.

Οι δυο εκτελέσεις αύξησαν στις δέκα το σύνολο από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Σε όλες χρησιμοποιήθηκαν θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα. Οι περισσότερες–έξι–έγιναν στη Φλόριντα.

Την περασμένη χρονιά στις ΗΠΑ έγιναν συνολικά 47 εκτελέσεις· ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία κι ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (19).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα–39 το 2025. Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις–Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια–εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.