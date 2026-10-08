Σαρανταεξάχρονος εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στο Τέξας (νότια), ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών της πολιτείας, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν δύο ενέσεις με θανατηφόρο διάλυμα την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τζαμάλ Χάουαρντ, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για φόνο, έγινε ο 30ός άνθρωπος ο οποίος εκτελέστηκε στη χώρα από την αρχή της χρονιάς.

Οι δικηγόροι του προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να μπλοκάρουν την εκτέλεση. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και τα τοπικά δικαστήρια απέρριψαν όλα τα αιτήματα των συνηγόρων του.

Όπως ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ, στο τελευταίο του μήνυμα, ο Χάουαρντ ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος που ήταν παρούσα.

Το 2000, σε ηλικία 20 ετών, ο Χάουαρντ λήστεψε μίνι μάρκετ στο Σίλσμπι του Τέξας. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, πυροβόλησε και σκότωσε την 42χρονη υπάλληλο Βίκι Λι Σουόρτουτ.

Ο 46χρονος πέρασε περίπου 25 χρόνια στην πτέρυγα των θανατοποινιτών του Τέξας, από την καταδίκη του το 2001 μέχρι και την εκτέλεσή του την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026.

Φωτογραφία: ABC7 San Francisco