Ένας 64χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία δύο ανθρώπων το 1990, εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα.

Ο Βίκτορ Τζόουνς είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία του 67χρονου Τζέικομπ Νέστορ και της 66χρονης συζύγου του, Ματίλντα Νέστορ, λίγο καιρό αφότου άρχισε να εργάζεται στο κατάστημα του ζευγαριού.

Η εκτέλεση του Τζόουνς, με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης, ήταν η 13η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους. Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 34 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 28 με θανατηφόρες ενέσεις, τέσσερις με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

Φωτογραφία: Fox News

Βίντεο: WPLG Local 10