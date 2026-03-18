Το Ιράν προχώρησε στην εκτέλεση του Κουρός Κεϊβανί, ο οποίος είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan. Όπως αναφέρθηκε, ο Κεϊβανί κρίθηκε ένοχος για τη διαβίβαση φωτογραφιών και πληροφοριών που αφορούσαν ευαίσθητες τοποθεσίες εντός της χώρας προς τη Μοσάντ, τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ.

Η εκτέλεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας «σκιώδους» σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, κατά την οποία η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα προχωρήσει σε εκτελέσεις ατόμων που κατηγορεί για διασυνδέσεις με ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και για εμπλοκή σε επιχειρήσεις εντός της επικράτειάς της.