Ένας Αμερικανός που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία το 2004 ενός ζευγαριού ηλικιωμένων εκτελέστηκε απόψε στην πολιτεία της Αλαμπάμα στις νότιες ΗΠΑ.

Ο Τζέιμι Ρέι Μιλς, ηλικίας 50 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο το 2007 για τον φόνο του Φλόιντ Χιλ, ηλικίας 87 ετών και της συζύγου του, Βέρα Χιλ, ηλικίας 72 ετών, κατά τη διάρκεια μιας ληστείας το 2004, δολοφονίες που διέπραξε με τη χρήση ενός όπλου και αμβλέων αντικειμένων, μεταξύ άλλων ενός σφυριού.

Η σύζυγός του Τζο Αν Μιλς, η οποία κατέθεσε σε βάρος του στη δίκη του, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα ίδια γεγονότα.

