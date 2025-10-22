Τις πόρτες του στο κοινό άνοιξε σήμερα Τετάρτη το μουσείο του Λούβρου τρεις ημέρες μετά από την ληστεία με λεία βασιλικά κοσμήματα την ώρα που οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τους δράστες αλλά και τα κλοπιμαία. Στο μεταξύ, η διευθύντρια του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, θα αντιμετωπίσει σκληρές ερωτήσεις από μια επιτροπή πολιτισμού που συνέστησε ήδη η Γαλλική Γερουσία σχετικά με τους κανόνες και τα συστήματα ασφαλείας στο μουσείο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο.

The Louvre reopened Wednesday morning, three days after thieves forced open a window and stole French crown jewels in a daring, daylight raid on the museum. https://t.co/Lv6mLzlcwz — ABC News (@ABC) October 22, 2025

Η Ντε Καρ, που διευθύνει το Λούβρο από το 2021, δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση από τότε που οι κλέφτες άρπαξαν τα βασιλικά κοσμήματα, σε αυτή την ληστεία κινηματογραφικού τύπου, που έγινε την Κυριακή και διήρκεσε μόλις επτά λεπτά, με λάφυρα από τον θησαυρό του Ναπολέοντα. Η κλοπή πυροδότησε μια διαμάχη για την έλλειψη συστημάτων ασφάλειας και φύλαξης στα γαλλικά μουσεία, αφού δύο ακόμα ιδρύματα δέχτηκαν επίθεση τον περασμένο μήνα.

«Ο επιμελητής του Λούβρου εκτίμησε τις ζημιές σε 88 εκατομμύρια ευρώ» δήλωσε την Τρίτη (2110) η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό. Ωστόσο, όπως σημείωσε η ίδια η μεγαλύτερη απώλεια αφορά την ιστορική κληρονομιά της Γαλλίας, προσθέτοντας ότι οι κλέφτες δεν θα εξαργυρώσουν στο ακέραιο το κέρδος αν σκοπός τους είναι «να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».

Οι Γάλλοι αστυνομικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από βιντεοκάμερες γύρω και μέσα από το Λούβρο, καθώς και από κεντρικούς αυτοκινητόδρομους έξω από το Παρίσι, τηλεφωνικά αρχεία και αξιοποιήσιμα ηλεκτρονικά ίχνη ενώ μιλούν και με πληροφοριοδότες.

They walked into Louvre Museum at 9:30 a.m. Used a crane. Smashed a window.

Stole the French crown jewels in 4 minutes.

No violence. Just precision. If a world-famous museum can be robbed in broad daylight… what does that say about the guardians of culture? pic.twitter.com/cUn0DX9qnx — Culture Explorer (@CultureExploreX) October 19, 2025

«Υπάρχουν πολλά βίντεο και αυτή είναι μια από τις δραστηριότητες των ερευνητών», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες. Μάλιστα οι εισαγγελείς του Παρισιού εμπιστεύτηκαν την έρευνα σε μια εξειδικευμένη μονάδα γνωστή ως BRB, η οποία συχνά ασχολείται με ληστείες υψηλού προφίλ.

Έκθεση αποκαλύπτει κενά ασφαλείας στο Λούβρο

Μια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας και καλύπτει την περίοδο 2019 έως 2024, επισήμανε την «επίμονη» καθυστέρηση στις αναβαθμίσεις ασφαλείας στο Λούβρο, όπως αποκαλύπτει το AFP. Μόνο το ένα τέταρτο της μίας πτέρυγας καλύπτονταν από σύστημα παρακολούθησης που κατέγραφε σε βίντεο τον χώρο.

Τον Ιανουάριο, η Ντε Καρ είχε προειδοποιήσει την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί για ένα «ανησυχητικό επίπεδο απαξίωσης» στο μουσείο, επικαλούμενη την επείγουσα ανάγκη για σημαντικές ανακαινίσεις.

Στη ληστεία της Κυριακής, οι κλέφτες στάθμευσαν ένα φορτηγό με επεκτεινόμενη σκάλα, που λειτούργησε ως αναβατόριο, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται συχνά από τις μεταφορικές εταιρείες στο Παρίσι, κάτω από την Πινακοθήκη Απόλλων του Μουσείου. Σκαρφάλωσαν με αυτή και βάζοντας τροχό κοπής για να ανοίξουν προθήκες και να κλέψουν τα ιστορικής αξίας κοσμήματα, που ήταν γεμάτα από χιλιάδες διαμάντια, σμαράγδια και ζαφείρια.

Μ.Κ.