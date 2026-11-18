Ευθύνες τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς για την αθέτηση των δεσμεύσεών τους αποδίδει το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εκεχειρία στη Γάζα κινδυνεύει να καταρρεύσει όσο δεν φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των κατοίκων.

Σε δωδεκασέλιδη έκθεση που περιήλθε σε γνώση του Reuters, το όργανο που επιβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου περιγράφει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις συμφωνίες και την εφαρμογή τους. Δεκατρείς μήνες μετά την έναρξη της εκεχειρίας, οι μεγάλες μάχες έχουν σταματήσει, αλλά ο αφοπλισμός της Χαμάς, η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και η ανοικοδόμηση παραμένουν σε εκκρεμότητα.

«Μια εκεχειρία που δεν αποφέρει κανένα ορατό αποτέλεσμα δεν μπορεί να διατηρείται επ’ αόριστον», προειδοποιεί η έκθεση, η δεύτερη που συντάσσει το Συμβούλιο Ειρήνης για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα ευρήματά της αναμένεται να παρουσιαστούν στη Νέα Υόρκη στα τέλη Νοεμβρίου.

Το αδιέξοδο με τα όπλα της Χαμάς και την ισραηλινή αποχώρηση

Στο επίκεντρο της εμπλοκής βρίσκεται η σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν τα επόμενα βήματα του σχεδίου.

Η Χαμάς συμφώνησε τον Ιούλιο σε οδικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης για την παράδοση των όπλων της και τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης της Γάζας σε μεταβατική πολιτική αρχή. Το Ισραήλ απέρριψε τον συγκεκριμένο οδικό χάρτη, επιμένοντας ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του προτού διαλυθεί η οργάνωση.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ, σύμφωνα με την έκθεση, μαχητές της Χαμάς συνεχίζουν επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατιωτών.

«Κάθε ημέρα που το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα εναντίον στόχων της Χαμάς καθυστερεί τη δοκιμή στην πράξη της συμφωνίας της Χαμάς στον οδικό χάρτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η έκθεση επισημαίνει παράλληλα ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει εκπληρώσει πλήρως τη δέσμευση για παύση όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, ενώ ο πληθυσμός αντιμετωπίζει ακόμη έναν χειμώνα μέσα σε σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια.

Περιορισμοί στη βοήθεια και φόροι στα αγαθά

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στην ισραηλινή κυβέρνηση για την «απουσία αποφάσεων» σχετικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης πολιτικού χαρακτήρα, η οποία θα αντικαταστήσει τη Χαμάς στην επιβολή του νόμου. Η εκκρεμότητα αυτή, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ειρήνης, εμποδίζει την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου.

Η έκθεση καταλογίζει επίσης στο Ισραήλ περιορισμούς στην είσοδο εφοδίων και εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με τις ελλείψεις χρηματοδότησης, οι περιορισμοί δυσκολεύουν την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των εποχικών πλημμυρών.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας πλημμύρισαν καταυλισμούς εκτοπισμένων, ενώ νέες βροχές αναμένονται αργότερα μέσα στον Νοέμβριο.

Από την πλευρά της, η Χαμάς κατηγορείται ότι εισπράττει φόρους στα αγαθά που εισέρχονται στη Γάζα, επηρεάζοντας τη διαθεσιμότητα βασικών προϊόντων.

Δύο εκατομμύρια άνθρωποι στο ένα τρίτο της Γάζας

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν περιορισμένοι περίπου στο ένα τρίτο της Λωρίδας της Γάζας, κυρίως σε πρόχειρες σκηνές και κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Το Ισραήλ κατέχει τα υπόλοιπα δύο τρίτα του θύλακα, μεγάλο μέρος των οποίων έχει ισοπεδωθεί και ερημώσει.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, τον Οκτώβριο του 2025, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι, και πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες.

Συνολικά, η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 74.000 Παλαιστινίους. Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.

Η Χαμάς απορρίπτει την έκθεση, το Ισραήλ επιμένει στους όρους του

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Μπασέμ Ναΐμ χαρακτήρισε την έκθεση «καθαρή παραπληροφόρηση», κατηγορώντας το Συμβούλιο Ειρήνης ότι παρέχει κάλυψη στο Ισραήλ ώστε να αποφεύγει τις δεσμεύσεις του και να συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Την Τετάρτη, πάντως, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα μέχρι να διαλυθεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί ο θύλακας.