Τραγικό απολογισμό αφήνουν πίσω τους οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τα βορειοανατολικά τμήματα της Αλγερίας, προκαλώντας την απώλεια τουλάχιστον δώδεκα ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Η αστραπιαία εξάπλωση των μετώπων ανάγκασε πολυμελείς οικογένειες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους για να σωθούν από τις φλόγες, την ώρα που οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάσχεση της πύρινης λαίλαπας.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλούμενα τον υπουργό Εσωτερικών Σαΐντ Σαγιούντ και τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι υλικές ζημιές στις πληγείσες περιοχές είναι ανυπολόγιστες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Ενάχαρ μετέδωσε ότι σε εθνική κλίμακα, οι θάνατοι εξαιτίας των δεκάδων πυρκαγιών που μαίνονται έφτασαν τους 12 στις επαρχίες Ζιζέλ (5), Μπεζάια (4), και Τίζι Ούζου (3).

Οι υπουργοί Εσωτερικών Σαγιούντ και Υγείας Μοχάμεντ Σαντίκ Αΐτ Μεσαουντέν μετέβησαν στην Μπεζάια για να ενημερωθούν για την «εξέλιξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης των πυρκαγιών» και «την κατάσταση της υγείας των τραυματιών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων APS, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί.

Κατά πληροφορίες του Radio Soummam, ανάμεσα στους 4 νεκρούς στην Μπεζάια ήταν αγοράκι 8 ετών και νεαρή 22 ετών, ενώ έχουν τραυματιστεί 54 άνθρωποι στην επαρχία, 6 από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Πολλές οικογένειες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα σε διάφορους νομούς, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Jijel News δείχνουν πανικόβλητους κατοίκους να καταφεύγουν σε ταχυδρομείο με φόντο καπνούς καθώς πλησίαζαν φλόγες.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ενάχαρ, τρεις εθνικές οδοί, που συνδέουν περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έκλεισαν εξαιτίας των πυρκαγιών.

Για την αντιμετώπιση των δεκάδων μετώπων, που τροφοδοτούνται από βίαιους ανέμους, η πολιτική προστασία ανέφερε ότι αναπτύχθηκαν μεγάλες δυνάμεις και μέσα.

Κάθε καλοκαίρι, η βόρεια Αλγερία πλήττεται από δασικές πυρκαγιές, φαινόμενο που χειροτερεύουν οι επανειλημμένες ξηρασίες και οι καύσωνες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Τα τελευταία χρόνια, πελώριες πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, έχουν απανθρακώσει εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων και γεωργικών καλλιεργειών, καθώς και σπίτια.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει σε κάποιες περιπτώσεις ότι οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς και ότι προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων.