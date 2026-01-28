Εκτός άμεσου κινδύνου για τη ζωή τους νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες του φονικού τροχαίου στη Ρουμανία, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους, την ώρα που οι ρουμανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Oι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» ταξίδευαν οδικώς για τη Λυών, προκειμένου να παρακολουθήσουν την Πέμπτη τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας με τους «λιονέ», για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο βαν βρίσκονταν οπαδοί του Συνδέσμου Φίλων της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, από τον Σύλλογο Φιλάθλων Κατερίνης και από τη Θεσσαλονίκη. Οι 3 νεκροί είναι από την Αλεξάνδρεια, οι 3 από τη Θεσσαλονίκη και ο ένας από την Κατερίνη, με τα στοιχεία τους να μην έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, μέχρι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, όταν το minibus που μετέφερε δέκα φίλους του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα Ε70, στην κομητεία Τίμις, κοντά στην Τιμισοάρα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση επτά νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν. Δείτε το βίντεο της τοπικής τηλεόρασης, που δείχνει την εικόνα μετά το δυστύχημα από drone:

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο χωρίς διαχωριστικό, κατά τη διάρκεια προσπέρασης που επιχείρησε το βαν. Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις ρουμανικές αρχές, το όχημα συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό – βυτιοφόρο που μετέφερε αλκοόλ.

Τα επτά θύματα ήταν νέοι άνδρες, ηλικίας έως περίπου 30 ετών, ενώ τρεις ακόμη επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά. Η εικόνα από τον τόπο του δυστυχήματος ήταν σοκαριστική. Δείτε το βίντεο που μετέδωσε η τοπική τηλεόραση:

Παράλληλα με τη μάχη που δίνουν οι επιζώντες για την αποκατάστασή τους, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, βιντεοληπτικό υλικό και τεχνικά στοιχεία εξετάζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς το ταξίδι των φιλάθλων του ΠΑΟΚ κατέληξε σε τραγωδία με βαρύτατο απολογισμό τις 7 ζωές που χάθηκαν.

Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη είπε ότι «η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα».

Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα και συγκεντρώθηκαν μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ήταν καθ ‘ οδόν προς τη Γαλλία για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα με την Ολιμπίκ Λυών και είχαν ενδιάμεση διαμονή στη Βουδαπέστη . Όταν έμαθαν τι είχε συμβεί , γύρισαν πίσω και συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο για συμπαράσταση .

Δείτε εικόνες:

Δείτε το βίντεο που μετέδωσε η τηλεόραση της Τιμισοάρα: