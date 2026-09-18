Σε μια κίνηση που πυροδοτεί εκ νέου σφοδρές αντιδράσεις στο πεδίο της ελευθεροτυπίας προχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την άμεση απαγόρευση της πρόσβασης συγκεκριμένων δημοσιογραφικών οργανισμών στον Λευκό Οίκο.

Πιο συγκεκριμένα στο στόχαστρο της αμερικανικής προεδρίας βρέθηκαν τα δίκτυα CNN, MS Now καθώς και το ειδησεογραφικό μέσο Politico, στα οποία αφαιρούνται τα διαπιστευτήρια εισόδου με άμεση ισχύ.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις ΗΠΑ».