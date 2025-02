Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC) και σταματά κάθε περαιτέρω χρηματοδότηση τόσο προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) όσο και προς τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

Το εκτελεστικό διάταγμα απαιτεί επίσης πλήρη επανεξέταση κάθε πρόσθετης χρηματοδότησης που παρέχεται στα Ηνωμένα Έθνη.

U.S. President Donald J. Trump has signed an Executive Order withdrawing the United States from the U.N. Human Rights Council, and halting all further funding to both the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural…

