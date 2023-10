Ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύτηκαν προς την Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές, αλλά και στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Ακούγονται σειρήνες.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν μέχρι στιγμής εννέα τραυματίες από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την Ιερουσαλήμ, μετέδωσε το Reuters. Η Χαμάς ανέφερε ότι «εκτόξευσε τις ρουκέτες ως απάντηση στους βομβαρδισμούς σε σπίτια πολιτών».

A Hamas rocket hit a mosque in Abu Gosh near Jerusalem.

Hamas targets Muslims. Hamas is the enemy of Jews, Christians and Muslims alike. pic.twitter.com/y834ZTt1ZV

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 9, 2023