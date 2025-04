Εντυπωσιακή ήταν η απογείωση του πυραύλου της Blue Origin στο διάστημα.

Στο ταξίδι αυτό συμμετείχαν η Κέιτι Πέρι, η σύζυγος του Τζέφ Μπέζος, η Λόρεν Σάντσεζ, η Γκέιλ Κινγκ, η Αμάντα Νγκουιέν, η Κέρι Φλιν και η Αϊσα Μπόου στην πρώτη αμιγώς γυναικεία αποστολή από το 1963.

Επικεφαλής της αποστολής είναι η σύντροφος του ιδρυτή της Amazon, Λόρεν Σάντσεζ.

The Blue Origin all-female crew, including Katy Perry, have launched into Space.

Η εκτόξευση πραγματοιήθηκε στο Δυτικό Τέξας, στο πλαίσιο της αποστολής NS-31 του προγράμματος New Shepard της Blue Origin.

Το εν λόγω εγχείρημα διήρκεσε 11 λεπτά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος τόνισε ότι στόχος ήταν να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών, ενώ συμπλήρωσε ότι διάλεξε τα μέλη του πληρώματος με στόχο να «εμπνέουν»

NS-31 launch day is here!

Live webcast: Begins at 7 a.m. CDT

Launch window: Opens at 8:30 a.m. CDT

➡️ https://t.co/TRUdJLGeBb pic.twitter.com/U1Pqe2LthC

— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025