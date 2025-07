Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη νωρίτερα απόψε στην Βάδη – Βυρτεμβέργη, όταν εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια επιβατικής περιφερειακής υπερταχείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Schwäbische Zeitung.

Chancellor Friedrich Merz has issued a statement about the brutal train accident. #Germany #Biberach #trainaccident pic.twitter.com/bIvPz7oPUj

«Δύο βαγόνια του περιφερειακού τρένου express της Deutsche Bahn εκτροχιάστηκαν στην περιοχή του Ρίντλιγκεν στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 100 άτομα και τουλάχιστον τρεις επιβάτες έχουν τραυματιστεί. Δεν είναι δυνατόν για την ώρα να δοθούν πληροφορίες για την σοβαρότητα της κατάστασής τους», δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η αιτία του εκτροχιασμού παραμένει ασαφής.

A Deutsche Bahn regional express train carrying around 100 passengers derailed in Germany’s Biberach district (Baden-Württemberg), causing multiple fatalities and injuries, according to the German press agency citing security sources. pic.twitter.com/7WZnk3HKHK

Τις τελευταίες ώρες την περιοχή πλήττει κακοκαιρία με έντονες καταιγίδες. «Σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες διάσωσης, τρία άτομα σκοτώθηκαν, ενώ τουλάχιστον 34 επιβάτες τραυματίστηκαν», μεταδίδει η Schwäbische Zeitung.

🚨 BREAKING: In the Biberach district (Baden-Württemberg), Germany, a passenger train has derailed.

A police spokesperson could not yet say whether there were any fatalities or injuries.

Part of the train is on its side, and the roof of one carriage is open.#Biberach pic.twitter.com/ZGygBReMY1

