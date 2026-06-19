Συρμός του Μετρό εκτροχιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Ο συρμός εκτροχιάστηκε στην περιοχή Μποστάντζι όπως ανέφεραν τοπικά Μέσα.

 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και συνεργεία του Μετρό, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρθηκε, οι επιβάτες, υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων συνεργείων, περπάτησαν μέσα από τη σήραγγα για να απομακρυνθούν από το σημείο, μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

 

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