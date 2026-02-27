Τραμ εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας νεκρός, ενώ έχουν τραυματιστεί 25 άτομα.

Επίσης, σύμφωνα με τη La Repubblica, ένας ανθρωπος είναι παγιδευμένος και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του.

«Ακούσαμε κάτι κάτω από το τραμ και μετά πέσαμε όλοι», δήλωσε επιβάτης στη La Repubblica.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα κινούνταν προς την Πόρτα Βενέτσια από την Πιάτσα Ρεπούμπλικα όταν βγήκε από τις γραμμές και έπεσε πάνω σε ένα κτήριο.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Στον τόπο του περιστατικού έχουν σπεύσει διασώστες και αρκετά ασθενοφόρα.