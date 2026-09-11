Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, στις γαλλικές αρχές έπειτα από σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα που σημειώθηκε στα βορειοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

Ειδικότερα, μια επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το τακτικό δρομολόγιο από τη Ρουέν με προορισμό την Καέν, βγήκε εκτός των γραμμών της ενώ κινούνταν στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον Γάλλο υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, τη στιγμή του εκτροχιασμού στο τρένο βρίσκονταν συνολικά 180 επιβάτες.

Οι πρώτες, προσωρινές εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες. Στην περιοχή έχει κινητοποιηθεί και επιχειρεί ισχυρή δύναμη των υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης ανάγκης για την παροχή ιατρικής βοήθειας και τον ασφαλή απεγκλωβισμό των πολιτών.

Το ατύχημα έχει προκαλέσει «έμφραγμα» στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής. Η κρατική εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων (SNCF) ανακοίνωσε την άμεση αναστολή των δρομολογίων που συνδέουν τη Ρουέν με την Καέν. Επιπλέον, εκτός λειτουργίας παραμένει, μέχρι νεοτέρας και η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ της Καέν και της Χάβρης.

Τα αίτια που οδήγησαν στον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.