Αλλαγή πορείας και αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης πραγματοποίησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ένα αεροσκάφος τύπου Airbus A380 της αεροπορικής εταιρείας Emirates, το οποίο εκτελούσε την πτήση EK31 από το Ντουμπάι με προορισμό το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου.

Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος 40.000 ποδιών, το πλήρωμα εξέπεμψε τον διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η εκτροπή κρίθηκε αναγκαία, λόγω σοβαρού ιατρικού περιστατικού που παρουσιάστηκε σε επιβάτη.

Η ανακοίνωση της Emirates

Με επίσημη δήλωσή της, η αεροπορική εταιρεία Emirates διευκρίνισε τα αίτια που οδήγησαν στην εκπομπή του σήματος έκτακτης ανάγκης και στην εκτροπή του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία:

«Η πτήση EK31 από το Ντουμπάι προς το Λονδίνο εκτρέπεται προς τη Φρανκφούρτη λόγω ιατρικής έκτακτης ανάγκης που αφορά έναν επιβάτη στο αεροσκάφος. Το πλήρωμα καμπίνας μας παρείχε βοήθεια κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ κατά την άφιξη είχε οργανωθεί ιατρική υποστήριξη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Φρανκφούρτη, όπου ο επιβάτης αποβιβάστηκε για να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα».

Η συνέχιση του ταξιδιού προς το Λονδίνο

Μετά την ολοκλήρωση της αποβίβασης του επιβάτη και την παράδοσή του στα εξειδικευμένα ιατρικά συνεργεία του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, η αεροπορική εταιρεία ενημέρωσε ότι το Airbus A380 θα προετοιμαστεί για να αναχωρήσει εκ νέου, συνεχίζοντας το ταξίδι του προς τον τελικό του προορισμό, το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου.