Περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι πρόκειται να αντιμετωπίσουν οξεία πείνα πριν από το τέλος του επόμενου έτους λόγω του ταχέως εξελισσόμενου καιρικού φαινομένου «Ελ Νίνιο».

Ήδη εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας, εξαιτίας των πολυετών περιόδων ξηρασίας, καθώς και των πιέσεων στις τιμές των τροφίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το «Ελ Νίνιο» δυναμώνει πολύ, σύμφωνα με τους επιστήμονες και αναμένεται να φέρει πολλές χώρες στα όριά τους. «Πάνω από το ένα πέμπτο στα 225 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες βρίσκονται ετοιμόρροποι σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας», προειδοποίησε το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) του ΟΗΕ.

Η Κεντρική και Νότια Αμερική, η Καραϊβική και η νότια Αφρική είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο από το κλιματικό φαινόμενο, σύμφωνα με την ανάλυση. Από την άλλη πλευρά, στη νότια και νοτιοανατολική Ασία είναι πιθανό να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις από τις συνήθεις, γεγονός που θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στη γεωργία και στους αγρότες.

Το φετινό «Ελ Νίνιο», ένα καιρικό σύστημα που αναπτύσσεται κάθε λίγα χρόνια στον Ειρηνικό Ωκεανό και επιφέρει αλλαγές στα μοτίβα των βροχοπτώσεων παγκοσμίως, διαμορφώνεται ως το ισχυρότερο των τελευταίων τουλάχιστον 70 ετών. Ορισμένοι το αποκαλούν «σούπερ Ελ Νίνιο», αν και ο όρος αυτός δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένος.

Το βέβαιο είναι ότι οι επιπτώσεις και η έντασή του επηρεάζονται έντονα από την κλιματική κρίση. Νωρίτερα φέτος, ειδικοί δήλωσαν ότι ένα ισχυρό «Ελ Νίνιο» θα μπορούσε να λειτουργήσει συνδυαστικά με την παγκόσμια υπερθέρμανση, καθιστώντας είτε τη φετινή χρονιά είτε, πιθανότερο, το 2027 ως τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Μετεωρολόγοι έχουν ήδη προειδοποιήσει για τον αντίκτυπο του επερχόμενου «Ελ Νίνιο» στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων, αλλά η έκθεση που δημοσίευσε το WFP είναι η πρώτη που εξετάζει διεξοδικά την παγκόσμια πείνα. Το WFP δήλωσε ότι ελπίζει να περιορίσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων μέσω συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικών δράσεων ανακούφισης, για τις οποίες έχει προβλεφθεί κονδύλιο τουλάχιστον 80 εκατομμυρίων δολαρίων (60 εκατομμυρίων λιρών).

Οι συνέπειες θα είναι εντούτοις μακροπρόθεσμες, καθώς ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες από μία καλλιεργητικές περιόδους για να εξαντληθούν τα αποθέματα τροφίμων των αγροτών. Στη νότια Αφρική, για παράδειγμα, η κύρια καλλιεργητική περίοδος εκτείνεται από τον Οκτώβριο φέτος έως τον Μάρτιο του 2027, αλλά οι χειρότερες επιπτώσεις θα φανούν περίπου εννέα μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχνών σοδειών, τότε που γίνεται δηλαδή η συγκομιδή.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια του «Ελ Νίνιο» του 2015-16, περίπου 60 έως 100 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, τον όρο που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ για να περιγράψει την πείνα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το επίπεδο του λιμού. Εκείνα τα χρόνια, το WFP δεν είχε ακόμη θέσει σε εφαρμογή τις επικαιροποιημένες προληπτικές του δράσεις, οπότε οι ειδικοί του ελπίζουν ότι τα φετινά ακραία καιρικά φαινόμενα θα έχουν μικρότερο αντίκτυπο, ακόμη και αν το κλιματικό φαινόμενο είναι πιο έντονο.

Η μετάφραση έγινε με χρήση εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης

Πηγή: Guardian