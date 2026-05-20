Μια από τις κυριότερες συνομοσπονδίες εργατικών συνδικάτων του Ελ Σαλβαδόρ κατήγγειλε χθες Τρίτη πως έχουν καταργηθεί δεκάδες οργανώσεις συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, το 2019.

Επί προεδρίας Μπουκέλε, «το καθεστώς προστασίας των συνδικαλιστικών αντιπροσώπων παραβιάζεται» και «πάνω από 60 συνδικάτα έχουν διαλυθεί σε χώρους εργασίας», τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, τόνισε το Κίνημα για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων της Εργατικής Τάξης (MCDCT), κατά τη διάρκεια συνεδρίου του.

Το MCDCT καταμετρά πάνω από 200 συνδικαλιστικές οργανώσεις που μετατράπηκαν σε θύματα «διαφόρων τύπων επιθέσεων στη συνδικαλιστική ελευθερία», όπως την «άρνηση» ή «την καθυστερημένη έκδοση» των «διαπιστεύσεων» από μηχανισμούς του κράτους που είναι απαραίτητες για την υπεράσπιση εργασιακών δικαιωμάτων στη δικαιοσύνη, ή την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων.

Ακόμη, η συνομοσπονδία εξέφρασε στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας την «ανησυχία» της για το εγχείρημα της κυβέρνησης του Σαλβαδόρ, με την υποστήριξη συλλογικών φορέων εργοδοτών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αφαίρεση της κεντροαμερικανικής χώρας από κατάλογο κρατών στα οποία, κατά τη ΔΟΕ, παραβιάζονται διεθνείς κανόνες ως προς τα εργασιακά δικαιώματα.

Το Σαλβαδόρ είχε ενταχτεί στον κατάλογο αυτόν πριν από 20 χρόνια, σημείωσε το MCDCT.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε ασκεί την εξουσία στο Σαλβαδόρ κατά τρόπο που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν ολοένα πιο απολυταρχικό. Επέβαλε το 2022 κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών, αψηφώντας την κατακραυγή υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP