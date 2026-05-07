Το Σαλβαδόρ κατέγραψε την περασμένη χρονιά την πιο μαζική έξοδο δημοσιογράφων από τη χώρα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, πριν από τρεις δεκαετίες, εξαιτίας της ατμόσφαιρας φόβου για ενδεχόμενες συλλήψεις και περιορισμούς από πλευράς οργάνων του κράτους, καθώς ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε συνεχίζει να συγκεντρώνει εξουσίες στα χέρια του, τόνισε χθες Τετάρτη συνδικαλιστικό όργανο του Τύπου.

Τουλάχιστον 53 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης εγκατέλειψαν τη χώρα το 2025 εξαιτίας «των παρενοχλήσεων, των παρακολουθήσεων, των απειλών» ή διότι επέλεξαν «προληπτικά» την «εξορία» καθώς θεώρησαν ότι διέτρεχαν κίνδυνο αυθαίρετων συλλήψεων, εξήγησε στην ετήσια έκθεσή της η ένωση δημοσιογράφων του Σαλβαδόρ (APES).

Η έκθεση κάνει ακόμη λόγο για 426 «επιθέσεις» εναντίον επαγγελματιών των ΜΜΕ, αναφερόμενη σε «ψηφιακές παρενοχλήσεις», σε δηλώσεις οι οποίες οδηγούσαν σε «στιγματισμό» δημοσιογράφων, σε «περιορισμούς κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους» και «δυσφήμιση» πολλών.

«Το Σαλβαδόρ είχε να βιώσει τέτοια έξοδο δημοσιογράφων εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια», τονίζεται στο κείμενο, που παραπέμπει εμμέσως πλην σαφώς στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1980-1992).

Από τον Μάρτιο του 2022 έχει επιβληθεί στη χώρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του «πολέμου» εναντίον των συμμοριών που κήρυξε ο πρόεδρος Μπουκέλε. Αν και οι 90.000 συλλήψεις που έγιναν έκτοτε–δίχως δικαστικά εντάλματα–μείωσαν θεαματικά τους δείκτες των ανθρωποκτονιών και των βίαιων εγκλημάτων, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όργανα του Τύπου καταγγέλλουν αθρόες παραβιάσεις.

Πέρυσι επαγγελματίες των ΜΜΕ βρέθηκαν αντιμέτωποι με «τον φόβο ότι θα συλληφθούν», με τον κίνδυνο πως τα ονόματά τους θα εμφανιστούν σε «υποτιθέμενο κατάλογο» υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων που είναι «στόχοι», σύμφωνα με το κείμενο.

Δύο από τους πιο γνωστούς επικριτές της πολιτικής του προέδρου Μπουκέλε συνελήφθησαν το 2025. Η πρώτη είναι η υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπεύθυνη του τμήματος κατά της διαφθοράς στη ΜΚΟ Cristosal, η Ρουθ Λόπες. Ο δεύτερος είναι ο νομικός και συνταγματολόγος Ενρίκε Ανάγια.

Τον Μάρτιο, η Cristosal κατήγγειλε πως στις φυλακές βρίσκονται 86 «πολιτικοί κρατούμενοι», κάτι άνευ προηγουμένου μετά το τέλος της εμφύλιας ένοπλης σύρραξης.

Το κράτος του Ελ Σαλβαδόρ παραμένει ο κυριότερος δράστης των «επιθέσεων κατά του Τύπου», υπογράμμισε η APES.