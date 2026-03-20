Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ εισηγήθηκε χθες Πέμπτη (19/3) νέα μεταρρύθμιση διατάξεων του ποινικού δικαίου ώστε να μπορούν στο εξής να καταδικάζονται σε ποινή ισόβιας κάθειρξης ανήλικοι που καταδικάζονται για φόνους ή βιασμούς.

Το σχέδιο νόμου θα τεθεί σύντομα προς συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο της χώρας, όπου είναι απόλυτα κυρίαρχο το κόμμα του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε (φωτό).

Σκοπός είναι να επεκτείνει στους ανήλικους την εμβέλεια αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο την Τρίτη και προβλέπει την επιβολή ισόβιας κάθειρξης –απαγορευμένης ως τώρα δυνάμει του θεμελιώδους νόμου– σε «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες». Μέχρι σήμερα, η βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης στο Ελ Σαλβαδόρ ήταν τα 60 έτη.

«Εισηγούμαστε τα κακουργήματα αυτά να επισύρουν ισόβια κάθειρξη ακόμη και σε υποθέσεις που διαπράττονται από ανήλικους», τόνισε ο υπουργός Ασφάλειας Γουστάβο Βιγιατόρο, απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτική επιτροπή. Κατ’ αυτόν, κάθε ανήλικος που εντάσσεται οικειοθελώς σε εγκληματική οργάνωση, «βιάζει» ή «σκοτώνει» πρέπει να «έχει διαφορετική μεταχείριση» από όποιον κατηγορείται για λιγότερο σοβαρά αδικήματα.

Ο κ. Βιγιατόρο δικαιολόγησε την πρόταση νόμου επιχειρηματολογώντας ότι το ποινικό δίκαιο για τους ανήλικους εγγυάται «φθηνά εργατικά χέρια» και δη «επαναχρησιμοποιούμενα» με ατιμωρησία, από τις εγκληματικές οργανώσεις.

Το σχέδιο νόμου προτάθηκε μια εβδομάδα και κάτι μετά την τέταρτη επέτειο από την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, που οδήγησε στις συλλήψεις χωρίς δικαστικά εντάλματα κάπου 91.500 ανθρώπων οι οποίοι κατηγορήθηκαν πως ήταν μέλη συμμοριών ή συνεργοί τους.

Η πολιτική του Ναγίμπ Μπουκέλε μείωσε τις ανθρωποκτονίες σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, αλλά επικρίνεται έντονα διότι οδήγησε σε σωρεία κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε έκθεσή του τον Ιούλιο του 2024, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) έκανε λόγο για πάνω από 3.000 παιδιά και εφήβους που είχαν οδηγηθεί στις φυλακές στο πλαίσιο της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ