Σε μια ιστορική κατάσχεση ποσότητας – ρεκόρ κοκαΐνης προχώρησαν οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ κατά τη διάρκεια δύο συντονισμένων ναυτικών επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Συνολικά, το πολεμικό ναυτικό της χώρας εντόπισε στον Ειρηνικό Ωκεανό 6,68 τόνους κοκαΐνης, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 167 εκατομμύρια δολάρια.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο κ. Μπουκέλε, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για το «μεγαλύτερο πλήγμα κατά της διακίνησης ναρκωτικών» στην ιστορία του Ελ Σαλβαδόρ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν έξι φερόμενοι ως διακινητές, υπήκοοι Κολομβίας και Ισημερινού (Εκουαδόρ).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η νέα αυτή «παρτίδα» ανεβάζει τη συνολική ποσότητα κοκαΐνης που έχει κατασχεθεί από τις αρχές του 2026 σε περίπου 13 τόνους. Το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχαν εντοπιστεί 6,6 τόνοι του ίδιου ναρκωτικού.

Αν και το Ελ Σαλβαδόρ δεν συγκαταλέγεται στις χώρες παραγωγής ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, η γεωγραφική του θέση το καθιστά βασικό διαμετακομιστικό σταθμό στις οδούς λαθρεμπορίου προς τη Βόρεια Αμερική.

Σημειώνεται ότι ο Ναγίμπ Μπουκέλε έχει αναδείξει τον «πόλεμο» κατά του οργανωμένου εγκλήματος -τον οποίο κήρυξε την άνοιξη του 2022- σε απόλυτη προτεραιότητα της κυβερνητικής του πολιτικής.