Ο Σαλβαδοριανός πρόεδρος της δεξιάς Ναγίμπ Μπουκέλε θα διεκδικήσει τρίτη θητεία στις εκλογές που ορίστηκε να διεξαχθούν την 28η Φεβρουαρίου από το εκλογοδικείο της χώρας, έπειτα από ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση που επιτρέπει πλέον στον αρχηγό του κράτους απεριόριστο αριθμό θητειών.

Στην εξουσία από το 2019, ο κ. Μπουκέλε έχει συγκεντρώσει στα χέρια ουσιαστικά όλες τις εξουσίες. Θα παραμείνει στην προεδρία ως το 2033 εάν κερδίσει αυτές τις εκλογές.

Στα 45 του, διατηρεί πολύ υψηλή δημοτικότητα, χάρη στον «πόλεμο κατά των συμμοριών» που κήρυξε κι είχε αποτέλεσμα θεαματική μείωση της εγκληματικότητας. Αλλά η πολιτική του επικρίνεται από ειδικούς του ΟΗΕ και ΜΚΟ, που κάνουν λόγο για ακρότητες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επέβαλε το 2022 στη χώρα της κεντρικής Αμερικής και παραμένει σε ισχύ οδήγησε στις συλλήψεις κάπου 93.000 ανθρώπων χωρίς εντάλματα.

Ο ενδιαφερόμενος αποκρούει συλλήβδην, όταν δεν χλευάζει, τις κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το εκλογοδικείο «ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη ανεξαρτησία», ανέφερε χθες η πρόεδρός του Ροξάνα Σοριάνο. Εξελέγη από το Κογκρέσο, όπου έχει τη συντριπτική πλειοψηφία των εδρών το κόμμα του προέδρου Μπουκέλε.

Με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, αντίπαλοι του κ. Μπουκέλε στις προεδρικές εκλογές θα είναι η πρώην βουλευτής Μαϊτέ Ιραέτα, της Δημοκρατικής Εθνικιστικής Συμμαχίας (ARENA, δεξιά) κι ο ηγέτης συνδικαλιστικού οργάνου εκπροσώπησης των γιατρών Ραφαέλ Αγκίρε, του Μετώπου Φαραμπούντο Μαρτί για την Εθνική Απελευθέρωση (FMLN, αριστερά). Αυτές οι δύο παρατάξεις εναλλάσσονταν στην εξουσία για 30 χρόνια ως την εμφάνιση του κ. Μπουκέλε στο πολιτικό σκηνικό.

Το ότι ο απερχόμενος πρόεδρος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ξανά οφείλεται στο γεγονός πως το Κογκρέσο κατήργησε το 2025 το όριο των συνεχόμενων θητειών. Οι ολιγάριθμοι βουλευτές της αντιπολίτευσης είδαν στην απόφαση αυτή «τον θάνατο της δημοκρατίας» στο Σαλβαδόρ.

Ήδη, το 2024, η θριαμβευτική επανεκλογή του –με το εκκωφαντικό 85% των ψήφων– είχε αμφισβητηθεί, χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματική από τους αντιπάλους του. Όμως η νίκη του επικυρώθηκε από δικαστές φίλα προσκείμενους στην εξουσία.

Πέραν της δυνατότητας επανεκλογής για απεριόριστο αριθμό θητειών στην προεδρία, η μεταρρύθμιση επιμήκυνε την θητεία του αρχηγού του κράτους στα έξι χρόνια από πέντε και κατήργησε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Η τρέχουσα, δεύτερη θητεία του συντομεύτηκε κατά δυο χρόνια, ώστε το τέλος της να συμπέσει με τις προεδρικές και τις τοπικές εκλογές.