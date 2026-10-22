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Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, εξαπέλυσε χθες Τετάρτη (21/10) απειλές σε βάρος συμμοριών στην Αϊτή οι οποίες απήγαγαν τέσσερις Σαλβαδοριανούς στρατιωτικούς – μέλη της διεθνούς Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) που έχει αναπτυχθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Την Κυριακή (18/10), τέσσερις μηχανικοί αεροσκαφών δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους καθώς επέστρεφαν από αγορά στα περίχωρα του Πορτ-ο-Πρενς. Έκτοτε τα ίχνη των τεσσάρων Σαλβαδοριανών έχουν χαθεί.
Ο Μπουκέλε, ο οποίος εμφανίζεται ως θριαμβευτής στον πόλεμο που κήρυξε κατά των συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ, υποστήριξε ότι ξεκίνησε «στρατιωτική επιχείρηση» για την απελευθέρωση των τεσσάρων απαχθέντων συμπατριωτών του στην Αϊτή. Μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπουκέλε έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει στρατιωτικά οχήματα σε αδιευκρίνιστη τοποθεσία, ενώ ακούγονται ριπές πυροβόλων όπλων.
Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:
Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè.
Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan.
Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal.
Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan.
Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou.
Nou toujou gen tan pou evite sa.
Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan.
Desizyon an nan men nou.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026
«Θέλω εσείς, οι αρχηγοί των συμμοριών, να ακούσετε κάτι πολύ καθαρά. Η σημερινή επίθεση δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα ακολουθήσει», ανέφερε ο Μπουκέλε σε μήνυμά του στα κρεολικά. «Έχουμε ήδη καθαρίσει με τις συμμορίες στο Ελ Σαλβαδόρ και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και μ’ εσάς», συμπλήρωσε.
🚨 BREAKING: Right-wing El Salvador President Nayib Bukele just launched a military operation in Haiti to rescue four Salvadoran airmen taken HOSTAGE by gangs, and warns the gang bosses what’s coming next…
“We have already FINISHED with the gangs in El Salvador, and we can finish with YOU TOO.” 🔥
“Today’s attack is nothing compared to what is coming if we do not get all four hostages back alive.”
BASED!! 🇸🇻🇺🇸
The four are aviation technicians who fly medical evacuations for the UN-backed Gang Suppression Force. Gangs ambushed their armored vehicle with gunfire and explosives Sunday near Port-au-Prince as they returned from buying food
U.S. Ambassador Mike Waltz says all four are believed ALIVE.
Haiti’s thugs picked the WRONG country to mess with! @nayibbukele
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 21, 2026
Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου, είναι βυθισμένη στη δίνη πολιτικής και οικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις συμμορίες να επιδίδονται σε δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς και στην στρατολόγηση παιδιών.