Συγκριτικά νεαρή πρώην βουλευτής της δεξιάς επισημοποίησε χθες Τετάρτη την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2027 στο Ελ Σαλβαδόρ, όταν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε, χωρίς αμφιβολία τον κυρίαρχο της πολιτικής σκακιέρας στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ο οποίος θα διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Η Μαϊτέ Ιραέτα, 38 ετών, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα είναι υποψήφια με τα χρώματα της Δημοκρατικής Εθνικιστικής Συμμαχίας (ARENA), παράταξης της δεξιάς που αποτελούσε τη μια συνιστώσα του δικομματισμού για μακρά περίοδο στο μικρό κράτος της κεντρικής Αμερικής έπειτα από τον εμφύλιο πόλεμο.

Με το ποσοστό της δημοτικότητάς του να αγγίζει το 80%, χάρη στον «πόλεμο» που διεξήγαγε εναντίον των συμμοριών από το 2022, ο πρόεδρος Μπουκέλε θεωρείται από τους περισσότερους παρατηρητές το αδιαμφισβήτητο φαβορί των εκλογών, ιδίως μετά την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος που του έδωσε τη δυνατότητα να επανεκλέγεται επ’ αόριστον αρχηγός του κράτους.

Καταθέτοντας και παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά της, η Ιραέτα τόνισε ότι θέλει να προσφέρει επιλογή στους πολίτες που «δεν αισθάνονται ότι αντιπροσωπεύονται» από την κυβέρνηση Μπουκέλε, που θέλουν «να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους με την ψήφο τους».

#Política | “Vamos por ese balance de poder en la Asamblea Legislativa”, exclamó Mayteé Iraheta, candidata a la presidencia por ARENA. Vía: @ricardomerlos_ https://t.co/uHP4ZTqV17 — La Noticia SV (@lanoticiasv) November 18, 2026

Διαβεβαίωσε πως έχει «μεγάλες ελπίδες» για τη νίκη, ωστόσο αναγνώρισε ότι η πολιτική κατάσταση είναι «αρκετά περίπλοκη» λόγω της συγκέντρωσης των εξουσιών στα χέρια του προέδρου, όπως το βλέπει.

Η υποψηφιότητά της προστίθεται σε αυτήν του συνδικαλιστή γιατρού Ραφαέλ Αγκίρε, πολιτικού της αριστεράς, με τα χρώματα του Μετώπου Φαραμπούντο Μαρτί για την Εθνική Απελευθέρωση (FMLN), της άλλοτε δεύτερης συνιστώσας της σαλβαδοριανής εκδοχής του δικομματισμού.

#Política | Llegada de la fórmula presidencial de ARENA, liderada por Mayteé Iraheta, al @TSEElSalvador. Este miércoles harán oficial la inscripción para las elecciones de 2027. Vía: @ricardomerlos_ https://t.co/SUK8tNf8uY — La Noticia SV (@lanoticiasv) November 18, 2026

Η Ιραέτα είχε εκλεγεί στο κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Μπουκέλε, η παράταξή της ήταν τότε επικεφαλής μερίδας της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

Με τη Βερόνικα Ενρίκες, υποψήφια αντιπρόεδρό της, συγκροτούν το πρώτο εξ ολοκλήρου γυναικείο ψηφοδέλτιο που διεκδικεί την εξουσία στην πολιτική ιστορία του Σαλβαδόρ.

Το ARENA κυβέρνησε από το 1989 έως το 2009, προτού σαρωθεί από τον μέχρι τότε outsider Ναγίμπ Μπουκέλε. Στις εκλογές του 2024, δεν έλαβε παρά περί το 6% των ψήφων, έναντι 84% του νυν προέδρου. Δεν μετρά πλέον παρά δυο έδρες στο Κογκρέσο, όπου είναι κυρίαρχο το προεδρικό κόμμα, οι Νέες Ιδέες (NI).

Η εικόνα του παραδοσιακού κόμματος της δεξιάς στο Σαλβαδόρ είχε σπιλωθεί εξαιτίας εκκωφαντικών υποθέσεων διαφθοράς στις οποίες ενεπλάκησαν κορυφαία στελέχη του, ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος Αντόνιο Σάκα (2004-2009), που πέρασε δέκα χρόνια στη φυλακή για κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων και ξέπλυμα χρήματος. Αφέθηκε ελεύθερος στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι προεδρικές εκλογές στο Σαλβαδόρ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Μπουκέλε, ο οποίος θα διεκδικήσει τρίτη θητεία, πιστώνεται πως μείωσε σε ιστορικό χαμηλό τις ανθρωποκτονίες κι εξάρθρωσε εξαιρετικά αιμοδιψείς εγκληματικές οργανώσεις.

Η πολύ σκληρή πολιτική του, που προπαγανδίζει ασταμάτητα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνεται ωστόσο από μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός της χώρας, που καταγγέλλουν κυρίως τους θανάτους εκατοντάδων κρατουμένων στις φυλακές, τις αυθαίρετες συλλήψεις και τα βασανιστήρια σε βάρος υπόπτων.