Η σαλβαδοριανή δικαιοσύνη καταδίκασε χθες Τρίτη (10/11) να εκτίσει ποινή 15 χρόνων κάθειρξης τον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φιδέλ Σαβάλα, η προφυλάκιση του οποίου είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις στη χώρα και διεθνώς.

Ο κ. Σαβάλα συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2025, μαζί με πάνω από 20 άλλα στελέχη της ΜΚΟ Ενότητα της Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων και των Κοινοτικών Δικαιωμάτων, εξαιτίας κατηγοριών περί εμπορικής διάθεσης και πώλησης με απάτη ακινήτων.

#ElSalvador : defensor de DDHH condenado a 15 años de cárcel por estafa Amnistía Internacional y otras organizaciones cuestionan la detención de Fidel Zavala, condenado por estafa agravada. (mg) Lea el artículo completo haciendo clic en la imagen

https://t.co/RSciUnz0sU — DW Español (@dw_espanol) November 11, 2026

Καταδικάστηκε για απάτη με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος τριών προσώπων με αποτέλεσμα να χάσουν 4.025 δολάρια — η ποινή του αναλύεται σε πέντε χρόνια κάθειρξης για κάθε θύμα.

Ο κ. Σαβάλα είχε ήδη φυλακιστεί το 2022 για «απάτη», αλλά αφέθηκε ελεύθερος ελλείψει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Η εισαγγελία είχε ασκήσει έφεση.

Μετά την απελευθέρωσή του, ο Φιδέλ Σαβάλα είχε καταγγείλει πως υπέστη κακομεταχείριση και κακομεταχείριση, καθώς και θανάτους συγκρατουμένων του, καταθέτοντας μήνυση εναντίον του συστήματος φυλακών του κράτους της κεντρικής Αμερικής.

Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες ΜΚΟ αμφισβητούν τη νέα φυλάκισή του και εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη μεταχείριση που θα υποστεί ο κ. Σαβάλα στη φυλακή.

Διάφοροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν οδηγηθεί για διάφορους λόγους στις φυλακές του Σαλβαδόρ από το 2019, όταν ανέλαβε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, που για κάποιο διάστημα χαρακτήριζε τον εαυτό του «κουλ δικτάτορα».