Έντονο προβληματισμό και ερωτήματα προκάλεσε η καθυστέρηση στην επιβεβαίωση της πτώσης ενός πυραύλου της εταιρείας SpaceX στην επιφάνεια της Σελήνης. Το γεγονός αναμενόταν με μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο η έλλειψη αμεσότατων στοιχείων πυροδότησε διάφορα σενάρια.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν τμήμα ενός Falcon 9, συνολικού βάρους τεσσάρων τόνων, προσέκρουσε στη σεληνιακή επιφάνεια με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 8.690 χιλιομέτρων την ώρα. Η περιοχή της πρόσκρουσης εντοπίστηκε κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο δυτικό άκρο του δορυφόρου της Γης.

Παρά τις προσπάθειες τόσο από επαγγελματίες αστρονόμους όσο και από ερασιτέχνες παρατηρητές, κανείς δεν κατάφερε να καταγράψει ζωντανά το συμβάν. Η NASA επιβεβαίωσε λίγες ώρες αργότερα ότι τα υπολείμματα του πυραύλου έπεσαν πράγματι στο φεγγάρι, σημειώνοντας ότι η οπτική επιβεβαίωση θα καθυστερούσε μέχρι τη λήψη δεδομένων από επίγεια αστεροσκοπεία ή τροχιακούς δορυφόρους.

Τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα

Την επόμενη ημέρα υπήρξαν τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Παρότι κανένα διαστημικό σκάφος σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη δεν βρισκόταν σε κατάλληλη γωνία παρατήρησης, επιστήμονες από τη Γη κατάφεραν να καταγράψουν τα αποτυπώματα της πρόσκρουσης. Χρησιμοποιώντας το Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου στη Χιλή, οι ερευνητές εντόπισαν μια στιγμιαία λάμψη και ανέλυσαν τη χημική σύσταση του νέφους που δημιουργήθηκε.

Από τις φασματοσκοπικές αναλύσεις, διαπιστώθηκε η παρουσία αερίων νατρίου και λιθίου στο νέφος, το οποίο παρέμεινε ανιχνεύσιμο για περίπου πέντε έως δέκα λεπτά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το νάτριο προήλθε από το έδαφος της Σελήνης, ενώ το λίθιο πιθανότατα συνδέεται με τα υλικά κατασκευής του ίδιου του πυραύλου. Ο αστρονόμος Καρλ Σμιντ ανέφερε ότι πρόκειται για μια πρώτη, προκαταρκτική εικόνα των δεδομένων, η οποία θα εμπλουτιστεί με περαιτέρω αναλύσεις.

Γιατί ήταν δύσκολη η καταγραφή

Η κύρια αιτία που κατέστησε αδύνατη την άμεση καταγραφή του συμβάντος, ήταν η ακριβής τοποθεσία της πρόσκρουσης, καθώς αυτή συνέβη ακριβώς στο όριο μεταξύ της φωτεινής και της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης.

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η σύγκρουση δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο.

Αντίθετα, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των υλικών που εκτινάσσονται κατά τις προσκρούσεις.

Τα ευρήματα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της σεληνιακής σύνθεσης και στην βελτίωση των μοντέλων προσομοίωσης, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά για τον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών, την προετοιμασία προσεδαφίσεων και τη δημιουργία υποδομών στη Σελήνη.