Βίντεο με ελάφι που μπήκε σε τράπεζα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τράπεζα της Νέας Υόρκης και μέχρι στιγμής είναι άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το άγριο ζώο μπήκε στο υποκατάστημα.

Πανικόβλητο φαίνεται στο βίντεο, καθώς άρχισε να χτυπάει πάνω σε γραφεία, καρέκλες και αντικείμενα, σκορπώντας παράλληλα αναστάτωση σε υπαλλήλους και πελάτες.

Δείτε το βίντεο με το ελάφι μέσα στη τράπεζα:

Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν πως οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να το ακινητοποιήσουν χωρίς να το τραυματίσουν και μετά από κάποια λεπτά έντασης, κατάφεραν να το περιορίσουν με σκοινί.

Το οδήγησαν με ασφάλεια έξω από το κτήριο, όπου και αφέθηκε ελεύθερο.