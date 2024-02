Βρετανικό φορτηγό πλοίο που κινείται στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά της Υεμένης, υπέστη ελαφριές ζημιές σε επίθεση drone, ανέφερε το πρωί της Τρίτης (6/2) ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας εξειδικευμένη στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με την Ambrey, η «αριστερή πλευρά» του φορτηγού πλοίου βρετανικής ιδιοκτησίας υπό σημαία νήσων Μπαρμπάντος προκλήθηκαν «ήσσονος σημασίας ζημιές» στην επίθεση του UAV.

#BREAKING | British cargo ship suffered damage in a drone attack west of Hodeidah province in #Yemen: Reuters, citing maritime security company Ambrey pic.twitter.com/N6Z2Grov8R

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) February 6, 2024