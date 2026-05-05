Δραματικές εικόνες είδαν το φως της δημοσιότητας από τον Ναό Kidangoor Mahavishnu, στην Ινδία, όπου ένας ελέφαντας σε αιχμαλωσία σκότωσε ένα άτομο και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές μέσα στον ναό.

Ο ελέφαντας, που αναγνωρίστηκε ως Mayyanad Parthasarathy, φέρεται να εισήλθε σε κατάσταση «musth», μια περιοδική κατάσταση των αρσενικών ελεφάντων που χαρακτηρίζεται από αυξημένη επιθετικότητα, προκαλώντας πανικό στους πιστούς και τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ένας οδηγός φορτηγού ονόματι Vishnu, αρχικά από το Kollam, έχασε τη ζωή του στο ατύχημα, ενώ ο οδηγός Pradeep τραυματίστηκε προσπαθώντας να ελέγξει το ζώο. Αξιωματούχοι και ομάδες του τμήματος δασοκομίας έσπευσαν στο σημείο και μετά από σχεδόν δύο ώρες επίμονης προσπάθειας, ο ελέφαντας εξημερώθηκε.

