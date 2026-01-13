Αίσιο τέλος για το θρίλερ με την Κύπρια αεροσυνοδό που είχε προσαχθεί από τις τουρκικές αρχές, μετά τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές της Κυπριακής Κυβέρνησης, τις οποίες επικαλούνται μέσα της χώρας, η γυναίκα έχει αφεθεί ελεύθερη και έχει ήδη εγκαταλείψει την Τουρκία.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε από την τουρκική ιστοσελίδα T24, η οποία ανέφερε πως η προσαγωγή της αεροσυνοδού έγινε από τη MIT, από το ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Η αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος που είχε μεταφέρει το μοιραίο τζετ στην Τουρκία. Ωστόσο από το αρχικό στάδιο της ανάκρισης δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος της.

Είναι χαρακτηριστικό πως, παρά τις έρευνες για τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, δεν βρέθηκε το παραμικρό για να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες.

Στη συντριβή του αεροσκάφους, έχασαν τη ζωή τους ο αρχηγός του λιβυκού στρατού Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, μέλη της συνοδείας του, καθώς και το πλήρωμα. Το αεροσκάφος έχασε την επικοινωνία λίγο μετά την απογείωση, ενώ βρισκόταν ακόμη στον εναέριο χώρο της Άγκυρας.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της συντριβής συνεχίζονται, και σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, το «μαύρο κουτί» θα ανοιχτεί και θα εξεταστεί από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξάλλου, μένει να αποσαφηνιστεί γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία επέλεξε ιδιωτική πτήση για το συγκεκριμένο ταξίδι, καθώς και γιατί υπήρξαν αλλαγές στα πληρώματα.

Η Λευκωσία, σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ, γνώριζε από την αρχή για την προσαγωγή, ενώ ανώτατες πηγές ανέφεραν πως πλέον έχει αφεθεί ελεύθερη και έχει αποχωρήσει από την Τουρκία, κλείνοντας μια υπόθεση με έντονο παρασκήνιο.