Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, εν αναμονή περαιτέρω έρευνας για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται.

Όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο 72χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, σε διεύθυνση στο Κάμντεν και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση, ενώ είχαν προηγηθεί έρευνες σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Γουίλσιρ και Κάμντεν.

Οι Aρχές διευκρίνισαν ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας. Ο Μάντελσον εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) και επέστρεψε στο σπίτι του στο βόρειο Λονδίνο. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Πώς έγινε η σύλληψή του – Η εμπλοκή με το σκάνδαλο Έπστιν

Η σύλληψη του έγινε με βάση την ίδια κατηγορία με την οποία είχε συλληφθεί και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου την προηγούμενη μια εβδομάδα. Άλλωστε το όνομα του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπστιν από την πρώτη στιγμή.

Ο Μάντελσον είναι ένας από τους επιφανείς πολιτικούς των Εργατικών στην Βρετανία. Υπήρξε πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, πρώην Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

Αρχικά, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είχε ανακοινώσει ότι συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.

Η σύλληψή του έρχεται τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ως ύποπτου για παρόμοιο αδίκημα που σχετίζεται με τη φιλία του με τον Έπστιν.

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Έπστιν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, της διαβίβασε τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

BREAKING: Peter Mandelson has been arrested on suspicion of misconduct in public office, the Metropolitan Police has saidhttps://t.co/CAU6JMk4vg 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hgl7kPXEpa — Sky News (@SkyNews) February 23, 2026

Έρευνες για διαρροή κυβερνητικών πληροφοριών

Η αστυνομία ερευνά τον Μάντελσον σχετικά με ισχυρισμούς ότι παρείχε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπστιν για περίπου 15 χρόνια. Δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Η σύλληψή του έγινε τέσσερις ημέρες αφότου ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ , ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, συνελήφθη σε ξεχωριστή υπόθεση ως ύποπτος για παρόμοιο αδίκημα που σχετίζεται με τη φιλία του με τον Έπστιν. Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος μετά από 11 ώρες κράτησης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

Ο Μάντελσον υπηρέτησε σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις υπό προηγούμενες κυβερνήσεις των Εργατικών και ήταν πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον μέχρι που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον απέλυσε τον Σεπτέμβριο, μετά τη δημοσίευση email που έδειχναν ότι διατηρούσε φιλία με τον Έπστιν μετά την καταδίκη του χρηματιστή το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούσαν ανήλικο.

Τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο περιείχαν περισσότερες εκρηκτικές αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Έπστιν, τον οποίο κάποτε αποκαλούσε «τον καλύτερό μου φίλο».

Πηγές: ertnews, Associated Press, Skynews