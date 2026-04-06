Ελεύθερος αφέθηκε την Κυριακή (5/4), ο νεαρός λύκος, που είχε αιχμαλωτιστεί μετά από επίθεση σε γυναίκα, σε προάστιο του Αμβούργου, στη Γερμανία. Οι Αρχές αποφάσισαν την επανένταξή του στο φυσικό του περιβάλλον, τοποθετώντας του προηγουμένως πομπό εντοπισμού, ώστε να παρακολουθούν τις κινήσεις του.

Η απελευθέρωση του πραγματοποιήθηκε σε άγνωστη τοποθεσία, με τις τοπικές Αρχές να διαβεβαιώνουν ότι έχουν ληφθεί μέτρα, για την ασφάλεια των κατοίκων.

«Βρήκαμε μια νομικά ασφαλή λύση που λαμβάνει υπόψη τόσο την προστασία των πολιτών όσο και την ευημερία του ζώου», δήλωσε η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καταρίνα Φέγκεμπανκ.

Ο λύκος είχε εμφανιστεί στα τέλη Μαρτίου σε προάστιο της πόλης και το βράδυ της 30ής Μαρτίου, εισήλθε σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Αλτόνα, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με την εξηντάχρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το ζώο τη δάγκωσε, όταν εκείνη επιχείρησε να ανοίξει την αυτόματη γυάλινη πόρτα για να το απομακρύνει, αν και υπάρχει και μαρτυρία που υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε δάγκωμα.

Αργότερα, συνεργεία εντόπισαν τον λύκο στη λίμνη Μπινενάλστερ και τον αιχμαλώτισαν. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις, με σχεδόν 100 διαδηλωτές να συγκεντρώνονται την Κυριακή (5/4) έξω από το κέντρο όπου κρατούνταν το ζώο, ζητώντας την απελευθέρωσή του.