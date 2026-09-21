Μια νέα πολιτική δύναμη αναδύεται στην ευρωπαϊκή σκηνή, με την 45χρονη δικηγόρο Ελίφ Εράλπ να αναδεικνύεται στο κεντρικό πρόσωπο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, οδηγώντας το κόμμα Die Linke σε μια ιστορική, πρωτοφανή νίκη στις περιφερειακές εκλογές του Βερολίνου.

Συγκεντρώνοντας το 25,1% των ψήφων (καταγράφοντας άλμα 12,9 μονάδων σε σχέση με τις εκλογές του 2023), η Εράλπ σηματοδοτεί την αναγέννηση ενός κόμματος που πριν από λίγα χρόνια ταλανιζόταν από εσωτερικές έριδες. Παράλληλα, γκρέμισε την παραδοσιακή κυριαρχία των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), οι οποίοι ήλεγχαν τη γερμανική πρωτεύουσα για δεκαετίες, προτού χάσουν τον δήμο από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) το 2023.

Τα εκλογικά δεδομένα είναι αποκαλυπτικά: Το CDU του Φρίντριχ Μερτς υποχώρησε στο 19,2% (πτώση 9 μονάδων), ενώ οι Πράσινοι περιορίστηκαν στο 14,3% (-4,1). Αντιθέτως, άνοδο κατέγραψε η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), συγκεντρώνοντας 15,8% (+6,7 μονάδες). Πλέον, το μοναδικό βιώσιμο σενάριο διακυβέρνησης φαίνεται να είναι ένας συνασπισμός μεταξύ Die Linke, SPD και Πρασίνων.

Από κόρη πολιτικών εξόριστων, διεκδικήτρια του Βερολίνου

Γόνος Τούρκων αριστερών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους μετά το πραξικόπημα του 1980, η Εράλπ αντλεί από τα βιώματά της τον πυρήνα του πολιτικού της αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Σπούδασε Νομική στο Αμβούργο (2001-2007) με ειδίκευση στην Εγκληματολογία, εστιάζοντας στην υποστήριξη νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η ίδια έχει δηλώσει πως η είσοδος του ακροδεξιού AfD στη γερμανική Βουλή το 2017 αποτέλεσε το έναυσμα για να ενταχθεί επισήμως στο Die Linke. Έκτοτε, αναδείχθηκε σε μέλος του τοπικού κοινοβουλίου (Abgeordnetenhaus) και ανέλαβε την αντιπροεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Η πολιτική της πλατφόρμα συμπυκνώνεται στο προεκλογικό της μήνυμα, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ονειρεύομαι ένα Βερολίνο για όλους. Γι’ αυτό αποφάσισα να είμαι υποψήφια δήμαρχος με το κόμμα μου, Die Linke, εκπροσωπώντας τους ανθρώπους που κρατούν το Βερολίνο σε λειτουργία, αλλά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα στο τέλος του μήνα. Ένα άλλο Βερολίνο είναι δυνατό. Με εσάς, με όλους σας. Πάντα μαζί. Ποτέ μόνοι».

Η σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και η «νέα αισθητική» της Αριστεράς

Η νίκη της Εράλπ έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εκλογή του Δημοκρατικού Ζοχράν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, με τον οποίο συχνά τη συγκρίνουν. Η ίδια άλλωστε είχε σημειώσει πρόσφατα: «Η επιτυχία ενός δημοκρατικού σοσιαλιστή στη Νέα Υόρκη, την καρδιά του καπιταλισμού, είναι τεράστιο επίτευγμα». Μάλιστα, παραδέχτηκε τη στενή συνεργασία των δύο πλευρών, επισημαίνοντας πως «έχουμε ανταλλάξει πολλές ιδέες», ενώ κορυφαίος σύμβουλος του Μαμντάνι είχε ταξιδέψει στο Βερολίνο την άνοιξη για να συνδράμει στην καμπάνια της.

Το Die Linke, αν και έλκει τις ρίζες του από το SED της Ανατολικής Γερμανίας, έχει υποστεί μια ριζική μεταμόρφωση. Μέσα σε έναν χρόνο, διπλασίασε τα μέλη του, φτάνοντας τα 123.000 στα τέλη του 2025. Όπως παρατήρησαν οι Financial Times, η νέα ηγεσία διακρίνεται από ένα αντισυμβατικό και αναγνωρίσιμο στιλ: τατουάζ, κρίκοι, αφέλειες και κόκκινο κραγιόν. Η ίδια η Εράλπ εμφανίζεται συχνά με τζιν, αθλητικά παπούτσια, bomber jacket και το χαρακτηριστικό της κραγιόν (Red Poppy).

Παρά την εκλογική επιτυχία, το κόμμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό παρακολούθηση από αναλυτές, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν βρέθηκε στο μικροσκόπιο λόγω εσωτερικών αντιπαραθέσεων γύρω από ζητήματα αντισημιτισμού.

Το «αγκάθι» της στέγασης και η στήριξη της νεολαίας

Το κλειδί της επιτυχίας της Εράλπ ήταν η στόχευση στη μεγαλύτερη πληγή του Βερολίνου: την κρίση στέγασης. Φορώντας συχνά ένα χρυσό κολιέ που γράφει «Mietendeckel» (πλαφόν ενοικίων), προώθησε το σχέδιο για απαλλοτρίωση 220.000 διαμερισμάτων από εταιρείες-κολοσσούς, όπως η Vonovia. Πρόκειται για την υλοποίηση της λαϊκής εντολής του 2021, όταν το 58% των Βερολινέζων υπερψήφισε την πρόταση σε δημοψήφισμα. Αν και το κόστος αυτού του σχεδίου παραμένει πεδίο σφοδρής σύγκρουσης (οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 7 έως 36 δισ. ευρώ), το κόμμα υποστηρίζει ότι η απόσβεση θα γίνει μέσω των δημοτικών ενοικίων.

Η ριζοσπαστική αυτή ατζέντα βρήκε τεράστια απήχηση στις νεότερες γενιές. Στις εκλογές της Κυριακής (20/9), το 43% των ψηφοφόρων 16-24 ετών στήριξε το Die Linke, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 48%. Στον αντίποδα, το κόμμα αδυνατεί να πείσει τις μεγαλύτερες ηλικίες, με τους ψηφοφόρους άνω των 70 ετών να στρέφονται παραδοσιακά στο CDU (περίπου 33%), αναδεικνύοντας ένα βαθύ χάσμα γενεών στη γερμανική πρωτεύουσα.