Πανικός επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, στην παραλία Huntington της Νότιας Καλιφόρνια, όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή κατά τη διάρκεια έκθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα), κοντά σε πάρκινγκ λεωφόρου.

Δείτε την πτώση του ελικοπτέρου (στο κλιπ φαίνεται ένα μέρος του στροφείου, που εκτοξεύεται προς την άσφαλτο):

 

Πέντε άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Τα δύο ήταν επιβάτες του ελικοπτέρου και τα άλλα τρία πεζοί που βρίσκονταν στο σημείο.

Η πτώση του ελικοπτέρου καταγράφηκε σε βίντεο από δεκάδες λουόμενους και επισκέπτες της έκθεσης, που ήταν αφιερωμένη σε αυτοκίνητα και ελικόπτερα.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

