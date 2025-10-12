Πανικός επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, στην παραλία Huntington της Νότιας Καλιφόρνια, όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή κατά τη διάρκεια έκθεσης.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα), κοντά σε πάρκινγκ λεωφόρου.
Δείτε την πτώση του ελικοπτέρου (στο κλιπ φαίνεται ένα μέρος του στροφείου, που εκτοξεύεται προς την άσφαλτο):
BREAKING: A Helicopter just lost control and crashed into trees on the each in Huntington Beach, California.
Hoping for the best. pic.twitter.com/DnCZSYP6C5
— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 11, 2025
Πέντε άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Τα δύο ήταν επιβάτες του ελικοπτέρου και τα άλλα τρία πεζοί που βρίσκονταν στο σημείο.
Η πτώση του ελικοπτέρου καταγράφηκε σε βίντεο από δεκάδες λουόμενους και επισκέπτες της έκθεσης, που ήταν αφιερωμένη σε αυτοκίνητα και ελικόπτερα.
Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
Shocking video shows the moment a Bell 222 helicopter crashes in Huntington Beach, California, on Saturday, leaving five people hospitalized.
Law enforcement responded around 2 p.m. to reports of a helicopter going down in a beach parking lot between Twin Dolphins Drive and… pic.twitter.com/QLG6AuYGfv
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 12, 2025
A helicopter crashed in Huntington Beach, California after spinning out of control.
Casualties are currently unknown at this time.
Follow: @AFpost pic.twitter.com/EE5nxX2b2C
— AF Post (@AFpost) October 11, 2025
A helicopter flying over Huntington Beach in California lost control and crashed on the popular beachfront.https://t.co/cGBg0aTwpd pic.twitter.com/M5nUjowvAM
— Sky News (@SkyNews) October 12, 2025
More footage from the horrific helicopter crash at Huntington Beach, California.
Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/mulXT9864H
— PressTV Extra (@PresstvExtra) October 11, 2025