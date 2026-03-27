Σοκ προκαλεί βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και δημοσιεύτηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Sun, καταγράφοντας τη στιγμή που πυροσβεστικό ελικόπτερο χάνει τον έλεγχο εν μέσω επιχείρησης κατάσβεσης και συντρίβεται σε πύρινο μέτωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής την Πέμπτη 26/3, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε ορεινή περιοχή, με το ελικόπτερο να επιχειρεί χαμηλή πτήση κοντά σε πλαγιά, προκειμένου να ρίξει νερό ή να προσεγγίσει το μέτωπο της φωτιάς.

Η στιγμή της συντριβής

Στο βίντεο, το ελικόπτερο πετά επικίνδυνα κοντά στο έδαφος και σε βραχώδες σημείο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι έλικες φαίνεται να χτυπούν σε βράχο – ένα λάθος που αποδεικνύεται μοιραίο.

Το αεροσκάφος χάνει την ισορροπία του και καταλήγει να πέφτει μέσα στις φλόγες.

Η εικόνα είναι χαοτική: καπνοί, φωτιά και συντρίμμια, σε ένα περιβάλλον ήδη ακραίο λόγω της πυρκαγιάς.

Πώς επέζησε ο πιλότος

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο πιλότος φέρεται να επέζησε, κάτι που χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως «σχεδόν θαύμα», δεδομένων των συνθηκών.

Ο πιλότος κατάφερε να βγει από το πιλοτήριο και να ξεφύγει από τις μαινόμενες φλόγες βρίσκοντας ένα ασφαλές σημείο στην εσοχή ενός βράχου ακριβώς στην άκρη του γκρεμού.

«Το ελικόπτερο ήταν ανάποδα στις φλόγες και με κάποιο τρόπο είχε σφηνωθεί ανάμεσα στους βράχους, με αποτέλεσμα να κολλήσει γερά», δήλωσε μια πηγή της πυροσβεστικής.

«Αν το ελικόπτερο συνέχιζε να κινείται, θα κατέβαινε 3.280 πόδια προς τα κάτω, μέχρι τις γραμμές του αγωγού, αναμφίβολα ο πιλότος δεν θα είχε καμία πιθανότητα να τα καταφέρει.»

«Έπρεπε ακόμα να βγει μόνος του από το πιλοτήριο και μέσα από τις φλόγες και να βρει ένα ασφαλές σημείο ακριβώς στην άκρη του γκρεμού μέχρι να μπορέσουν οι διασώστες να τον βρουν και να αξιολογήσουν τα τραύματά του.»

«Έχει κάποιες άσχημες κοψίματα και μώλωπες, αλλά κατάφερε να κατέβει ο ίδιος από το βουνό σε ένα ασθενοφόρο που τον περίμενε και μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου για πλήρη εξέταση», συμπλήρωσε η πηγή.

Οι κίνδυνοι της αεροπυρόσβεσης

Η αεροπυρόσβεση θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες αποστολές στην αεροπορία.

Σε αντίστοιχα περιστατικά, ακόμη και μικρές απώλειες ελέγχου σε χαμηλό ύψος είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρες.

Ενδεικτικά, σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης οι πιλότοι πετούν σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος με περιορισμένη ορατότητα λόγω καπνού και σε έντονες θερμικές αναταράξεις. Ένα λάθος λίγων εκατοστών μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Οι πιλότοι καλούνται να επιχειρούν σε συνθήκες που συνδυάζουν: υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, ανώμαλο και ορεινό ανάγλυφο και συνεχείς αλλαγές στο μέτωπο της φωτιάς.

Σύμφωνα με διεθνείς καταγραφές, έχουν σημειωθεί πολλαπλά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, με αιτίες που περιλαμβάνουν μηχανικές βλάβες, απώλεια ελέγχου ή και οπτικές ψευδαισθήσεις σε δύσκολο ανάγλυφο.